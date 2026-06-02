До проєкту нового Цивільного кодексу подали рекордні 15 тисяч поправок

За останні два скликання парламенту законопроєктів із такою кількість поправок у Комітеті ще не було.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила за основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 та з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету законопроєкт № 15150, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України. Рішення підтримали 254 народні депутати.

Документ пропонує системний перегляд приватного права у дев’яти книгах, що охоплюватимуть особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини.

Станом на 2 червня до проєкту нового Цивільного кодексу народні депутати подали понад 15 тисяч поправок і пропозицій. Така кількість змін стала рекордною для законопроєктів, які розглядав профільний парламентський комітет за останні два скликання Верховної Ради.

Як зазначається, максимальна кількість поправок до одного законопроєкту становила близько 5 тисяч. Таким чином, проєкт нового Цивільного кодексу більш ніж утричі перевищив попередній рекорд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.