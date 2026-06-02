  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВРП задовольнила заяву судді Олега Товстолужського про відставку

11:18, 2 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суддю місцевого суду Харківської області Олега Товстолужського звільнено у відставку
ВРП задовольнила заяву судді Олега Товстолужського про відставку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя на черговому засіданні розглянула та підтримала клопотання судді Валківського районного суду Харківської області Олега Володимировича Товстолужського про звільнення з посади у відставку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Доповідач зазначила ,що станом на дату розгляду питання стаж роботи Олега Товстолужського на посаді судді, який дає право на відставку, становить 23 роки 7 місяців 20 днів.

Перевірка на наявність перешкод

Служба безпеки України повідомила, що під час перевірки не встановлено наявності у судді громадянства іноземної держави. У Вищій раді правосуддя також відсутні дисциплінарні скарги, за результатами розгляду яких суддю може бути звільнено з посади за підставами, передбаченими пунктами 2, 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України.

З урахуванням викладеного Вища рада правосуддя ухвалила рішення задовольнити заяву та звільнити Олега Володимировича Товстолужського з посади судді Валківського районного суду Харківської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Людмилу Салтан, яка просила $4 тисячі за ухвалення рішення, звільнили з посади судді в Одесі

ВРП вирішила звільнити Людмилу Салтан з посади судді Київського районного суду міста Одеси.

Верховний Суд пояснив, коли позивач не платить за адвоката відповідача

Верховний Суд роз’яснив, чому експертизи та затягування справи не дають права на витрати.

ВРП продовжила відсторонення судді Івана Посохова через справу про вимагання хабаря від адвоката

Суддю Івана Посохова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

ВРП задовольнила заяву судді Олега Товстолужського про відставку

Суддю місцевого суду Харківської області Олега Товстолужського звільнено у відставку

Шахраї полюють на власників житла на ТОТ: українці можуть втратити гроші та документи

Власники житла на ТОТ часто стикаються з пропозиціями оформити «компенсацію», хоча універсального механізму таких виплат в Україні наразі не існує, чим нерідко користуються шахраї.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]