ВРП задовольнила заяву судді Олега Товстолужського про відставку

Суддю місцевого суду Харківської області Олега Товстолужського звільнено у відставку

Вища рада правосуддя на черговому засіданні розглянула та підтримала клопотання судді Валківського районного суду Харківської області Олега Володимировича Товстолужського про звільнення з посади у відставку.

Доповідач зазначила ,що станом на дату розгляду питання стаж роботи Олега Товстолужського на посаді судді, який дає право на відставку, становить 23 роки 7 місяців 20 днів.

Перевірка на наявність перешкод

Служба безпеки України повідомила, що під час перевірки не встановлено наявності у судді громадянства іноземної держави. У Вищій раді правосуддя також відсутні дисциплінарні скарги, за результатами розгляду яких суддю може бути звільнено з посади за підставами, передбаченими пунктами 2, 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України.

З урахуванням викладеного Вища рада правосуддя ухвалила рішення задовольнити заяву та звільнити Олега Володимировича Товстолужського з посади судді Валківського районного суду Харківської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

