У Києві внаслідок атаки РФ постраждала одна з будівель податкової, фото

У споруді вибиті вікна, зруйновані службові кабінети та приміщення.

Джерело фото: Леся Карнаух / facebook.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 2 червня росіяни завдали комбінованого удару по Києву.

Внаслідок чергової російської масованої атаки постраждала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва. Про це повідомила голова Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, у споруді вибиті вікна, зруйновані службові кабінети та приміщення. Прибирання та оцінка всіх наслідків ще триває.

«Найголовніше – серед наших працівників тут постраждалих немає. І це сьогодні справді найважливіша новина.

Наразі обслуговування платників податків на цій локації тимчасово неможливе. Втім всі послуги, як завжди, можна отримати у будь-якому іншому Центрі обслуговування платників. ЦОПи працюють за принципом екстериторіальності.

Ми вже не вперше проходимо через такі випробування. Приберемо, відновимо, повернемося до звичної роботи. Бо наша сила у стійкості і згуртованості», - додала вона.

Джерело фото: Леся Карнаух / facebook.com

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.