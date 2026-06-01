Ліквідація банку не звільняє позичальника від повернення кредиту — апеляційний суд

Черкаський апеляційний суд підтвердив, що ліквідація або неплатоспроможність банку не звільняє позичальника від обов’язку повернути кредит і сплатити відсотки, навіть якщо право вимоги за договором було передано фінансовій компанії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Черкаський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу у цивільній справі, що стосувалася стягнення заборгованості за договором споживчого кредиту, рішення в якій раніше ухвалив Черкаський районний суд.

Обставини справи

Позивачем у справі виступило товариство з обмеженою відповідальністю, яке набуло право вимоги за кредитним договором після кількох договорів відступлення права вимоги. Відповідач оскаржив рішення суду першої інстанції, яким з нього було стягнуто понад 117 тисяч гривень кредитної заборгованості, а також судові витрати. Про це інформує Черкаський районний суд Черкаської області.

Як встановив суд, у 2021 році відповідач уклав із АТ «Мегабанк» договір про користування кредитною лінією в межах карткового продукту todobank. Банк надав доступ до кредитних коштів, якими позичальник користувався шляхом розрахунків, переказів та зняття готівки. Водночас належного погашення кредиту та відсотків у подальшому не відбулося.

Після визнання АТ «Мегабанк» неплатоспроможним право вимоги за кредитним договором було продано через систему електронних торгів та в подальшому передано ТОВ. Сума заборгованості станом на вересень 2024 року склала 117 828 гривень, з яких понад 42 тисячі гривень — основний борг, а понад 75 тисяч гривень — нараховані відсотки.

Рішення апеляційного суду

В апеляційній скарзі відповідач зазначав, що після припинення роботи банківських сервісів «Мегабанку» не мав можливості належним чином виконувати кредитні зобов’язання. Також він просив скасувати стягнення відсотків, зменшити витрати на правничу допомогу та надати розстрочку виконання рішення строком на два роки.

Однак апеляційний суд дійшов висновку, що доводи скарги не спростовують встановлених обставин справи. Колегія суддів врахувала, що факт укладення кредитного договору, отримання кредитних коштів та наявність непогашеної заборгованості підтверджувалися письмовими доказами, зокрема заявою-договором, виписками по рахунках, розрахунком заборгованості та договорами про відступлення права вимоги.

Суд також звернув увагу, що сам факт ліквідації банку не припиняє обов’язок позичальника повернути кредит та сплатити відсотки, передбачені договором. Крім того, апеляційний суд не встановив порушень під час розгляду справи у спрощеному провадженні, оскільки відповідач мав можливість подати свої пояснення та докази.

Щодо витрат на професійну правничу допомогу, суд погодився з висновками суду першої інстанції про їх співмірність складності справи та обсягу наданих адвокатом послуг. Підстав для надання розстрочки виконання рішення суд також не встановив.

За результатами розгляду апеляційної скарги рішення Черкаського районного суду Черкаської області залишено без змін.

Ця справа є показовою для судової практики у спорах, пов’язаних із кредитними зобов’язаннями після ліквідації банків та передачі прав вимоги фінансовим компаніям. Суд підтвердив принцип обов’язковості виконання кредитних договорів незалежно від зміни кредитора.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.