Кияни масово виступили проти підвищення тарифів на проїзд до 30 грн: проєкт КМДА не підтримали
У Києві 1 червня завершилося громадське обговорення проєкту розпорядження Київської міської державної адміністрації щодо нових тарифів на проїзд у міському громадському транспорті. За результатами обговорення, переважна більшість учасників висловилася проти запропонованого підвищення.
Згідно з даними, оприлюдненими на сайті КМДА, в обговоренні взяли участь 1 370 користувачів, з яких 1 318 (понад 96%) не підтримали проєкт. Підтримали лише 45 учасників.
До документу запропонували 307 зауважень та редакційних пропозицій.
Проєктом передбачалося підвищення вартості разового проїзду до 30 грн замість нинішніх 8 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, пропонували систему знижок на проїзні квитки.
У КМДА пояснили, що витрати, закладені в проєкт тарифів на 2026 рік, розрахували на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік, прогнозованого зростання цін, а також оновлених витрат на зарплати та енергоресурси.
Таким там зазначили, що востаннє тарифи в столиці переглядали у 2018 році.
Документом передбачалося, що для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, запровадять систему знижок при поповненні транспортної картки. Вартість однієї поїздки залежала би від кількості придбаних поїздок:
- 1–9 поїздок – 30 грн;
- 10–19 – 28,90 грн;
- 20–29 – 27,80 грн;
- 30–39 – 26,60 грн;
- 40–49 – 25,50 грн;
- 50 – 25 грн.
Також були передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.
Запропоновані ціни на місячні проїзні:
- 46 поїздок – 1 088 грн;
- 62 поїздки – 1 463 грн;
- 92 поїздки – 2 156 грн;
- 124 поїздки – 2 888 грн.
Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер мав коштувати 4 875 грн.
Для студентів і учнів надалі би діяли пільгові умови. Так, студенти сплачували би 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% (під час навчального року – безкоштовно).
Окремо у проєкті передбачали запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він мав дозволити пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.
Для гостей міста діяли би спеціальні безлімітні проїзні:
- на 24 години – 375 грн;
- на 48 годин – 563 грн;
- на 72 години – 750 грн.
