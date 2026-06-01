Кияни масово виступили проти підвищення тарифів на проїзд до 30 грн: проєкт КМДА не підтримали

Проєктом передбачалося підвищення вартості разового проїзду до 30 грн замість нинішніх 8 грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 1 червня завершилося громадське обговорення проєкту розпорядження Київської міської державної адміністрації щодо нових тарифів на проїзд у міському громадському транспорті. За результатами обговорення, переважна більшість учасників висловилася проти запропонованого підвищення.

Згідно з даними, оприлюдненими на сайті КМДА, в обговоренні взяли участь 1 370 користувачів, з яких 1 318 (понад 96%) не підтримали проєкт. Підтримали лише 45 учасників.

До документу запропонували 307 зауважень та редакційних пропозицій.

Проєктом передбачалося підвищення вартості разового проїзду до 30 грн замість нинішніх 8 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, пропонували систему знижок на проїзні квитки.

У КМДА пояснили, що витрати, закладені в проєкт тарифів на 2026 рік, розрахували на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік, прогнозованого зростання цін, а також оновлених витрат на зарплати та енергоресурси.

Таким там зазначили, що востаннє тарифи в столиці переглядали у 2018 році.

Документом передбачалося, що для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, запровадять систему знижок при поповненні транспортної картки. Вартість однієї поїздки залежала би від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 – 25 грн.

Також були передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Запропоновані ціни на місячні проїзні:

46 поїздок – 1 088 грн;

62 поїздки – 1 463 грн;

92 поїздки – 2 156 грн;

124 поїздки – 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер мав коштувати 4 875 грн.

Для студентів і учнів надалі би діяли пільгові умови. Так, студенти сплачували би 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% (під час навчального року – безкоштовно).

Окремо у проєкті передбачали запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він мав дозволити пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста діяли би спеціальні безлімітні проїзні:

на 24 години – 375 грн;

на 48 годин – 563 грн;

на 72 години – 750 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.