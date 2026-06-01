Конкурс до апеляційних судів: троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

21:56, 1 червня 2026
Двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Київському апеляційному суді, а ще один – у Львівському апеляційному суді.
У понеділок, 1 червня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності трьох кандидатів здійснювати правосуддя в Київському апеляційному суді та одного кандидата – у Львівському.

Бузунко Олена Анатоліївна та Круценко Тетяна Віталіївна підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Київському апеляційному суді. Висоцька Ганна Володимирівна не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в Київському апеляційному суді.

У Львівському апеляційному суді здатність здійснювати правосуддя підтвердив Лазор Андрій Олегович.

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 51 кандидатом до Київського апеляційного суду: 23 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 17 кандидатів – не підтвердили, з 11 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

Для участі в конкурсі на 28 вакантних посад суддів Львівського апеляційного суду заяви подали 55 кандидатів.

Загалом проведено співбесіди з 42 кандидатами: 28 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 8 – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

Стрічка новин

