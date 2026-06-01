Конкурс до Харківського апеляційного суду: один кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 29 травня Комісією ухвалено такі рішення:

Печений Олег Петрович - Оголошено перерву в розгляді питання

Сенаторов Микита Валерійович - 389,2 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 30 кандидатами: 22 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 3 кандидатів – не підтвердили, з 5 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

