Кирило Буданов: завершення гарячої фази війни до зими – це реалістична ціль

На думку Кирила Буданова, Росія не сильно хоче миру, однак з'явились перспективи того, що Москва буде готова на «певні дії найближчим часом».

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що закінчити гарячу фазу війни до листопада «реалістично». Про це він розповів на форумі «Архітектура безпеки» у Києві.

Нещодавно Глава держави Володимир Зеленський заявив, що Москва почала втрачати ініціативу на полі бою з грудня 2025-го, і до настання зими є можливість для дипломатичних переговорів щодо закінчення війни.

«Це доручення Президента – якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую, це насправді його намагання – якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. І я як керівник Офісу Президента точно буду робити все для того, щоб досягти мету, яку поставив Президент України. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана», – заявив Буданов.

За його словами, завершення гарячої фази війни до зими – це «реалістична (ціль, - ред)».

Буданова запитали, чому Зеленський також називав дедлайном для припинення гарячої фази війни листопад, і чи є якісь знаки від партнерів у пришвидшенні допомоги.

«Перестаньте применшувати нашу роль: що хтось нам щось там має дати, сказати, подарувати і так далі. Ні, є позиція Президента України, яку Він чітко озвучує – і ми будемо її реалізовувати», – відповів очільник ОП.

Він також заявив, що упевнений у тому, що українські спроможності достатні для того, аби «спробувати це досягти і реально реалізувати» завершення війни до цього терміну.

Також Буданов зауважив, що результативність переговорів залежить від всіх учасників процесу: «Тут і наша, і російська позиція. На жаль, однобічно такі питання не вирішуються – інакше б, мабуть, ми давно вже це зробили».

На думку посадовця, Росія «не сильно хоче» миру, однак «зараз, як ніколи» з'явились перспективи того, що Москва буде готова на «певні дії найближчим часом».

«Тому я вірю в цей (переговірний, ред) процес, незважаючи ні на що», – додав Буданов.

