Як уникнути конфлікту через дитину: що передбачає закон для батьків після розлучення
Мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо виховання дитини незалежно від того, перебували вони у шлюбі чи ні. Розірвання стосунків або окреме проживання не припиняє батьківських прав і не змінює обов’язку спільно брати участь у вихованні.
Той із батьків, хто проживає окремо, зберігає право спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні. Інший із батьків не має права безпідставно цьому перешкоджати, якщо такі контакти не шкодять інтересам дитини.
Договір між батьками
Батьки можуть врегулювати питання участі у вихованні дитини шляхом домовленості — усної або письмової. У разі письмової форми договір підлягає нотаріальному посвідченню.
У такій угоді зазвичай визначають:
- графік спілкування з дитиною;
- фінансову участь кожного з батьків;
- розподіл обов’язків щодо виховання.
У разі невиконання умов договору сторона, яка порушила зобов’язання, може нести відповідальність, зокрема у вигляді відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
Медіація як спосіб врегулювання конфлікту
Якщо батьки не можуть дійти згоди самостійно, вони можуть звернутися до медіації.
Медіація — це позасудова процедура, під час якої сторони за участі одного або кількох медіаторів намагаються врегулювати спір шляхом переговорів. За результатами домовленості можуть бути зафіксовані у письмовій угоді.
Якщо домовитися не вдалося
Спори щодо виховання або спілкування з дитиною можуть бути вирішені:
- органом опіки та піклування;
- судом.
В обох випадках ключовим критерієм є найкращі інтереси дитини.
Роль органу опіки та піклування
За заявою одного з батьків орган опіки:
- вивчає умови проживання обох батьків;
- оцінює ставлення до дитини;
- враховує інші суттєві обставини.
На підставі цього визначається порядок участі окремо проживаючого з батьків у вихованні та спілкуванні з дитиною, зокрема графік контактів.
Такі рішення є обов’язковими для виконання. У разі ухилення може наставати відповідальність, включно з відшкодуванням шкоди.
Вирішення спору в суді
Якщо один із батьків перешкоджає спілкуванню з дитиною або не виконує рішення органу опіки, спір може бути передано до суду.
Суд може визначити:
- графік та форму спілкування;
- місце і час зустрічей;
- можливість спільного відпочинку.
Під час ухвалення рішення враховуються вік і стан здоров’я дитини, її прихильність до кожного з батьків, поведінка батьків, наявність шкідливих звичок та інші обставини.
У разі невиконання судового рішення можливі правові наслідки, зокрема стягнення шкоди або перегляд умов проживання дитини.
