  В Україні

Як уникнути конфлікту через дитину: що передбачає закон для батьків після розлучення

19:47, 1 червня 2026
Батьки мають рівні права та обов’язки щодо виховання дитини навіть після розірвання стосунків.
Мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо виховання дитини незалежно від того, перебували вони у шлюбі чи ні. Розірвання стосунків або окреме проживання не припиняє батьківських прав і не змінює обов’язку спільно брати участь у вихованні.

Той із батьків, хто проживає окремо, зберігає право спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні. Інший із батьків не має права безпідставно цьому перешкоджати, якщо такі контакти не шкодять інтересам дитини.

Договір між батьками

Батьки можуть врегулювати питання участі у вихованні дитини шляхом домовленості — усної або письмової. У разі письмової форми договір підлягає нотаріальному посвідченню.

У такій угоді зазвичай визначають:

  • графік спілкування з дитиною;
  • фінансову участь кожного з батьків;
  • розподіл обов’язків щодо виховання.

У разі невиконання умов договору сторона, яка порушила зобов’язання, може нести відповідальність, зокрема у вигляді відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Медіація як спосіб врегулювання конфлікту

Якщо батьки не можуть дійти згоди самостійно, вони можуть звернутися до медіації.

Медіація — це позасудова процедура, під час якої сторони за участі одного або кількох медіаторів намагаються врегулювати спір шляхом переговорів. За результатами домовленості можуть бути зафіксовані у письмовій угоді.

Якщо домовитися не вдалося

Спори щодо виховання або спілкування з дитиною можуть бути вирішені:

  • органом опіки та піклування;
  • судом.

В обох випадках ключовим критерієм є найкращі інтереси дитини.

Роль органу опіки та піклування

За заявою одного з батьків орган опіки:

  • вивчає умови проживання обох батьків;
  • оцінює ставлення до дитини;
  • враховує інші суттєві обставини.

На підставі цього визначається порядок участі окремо проживаючого з батьків у вихованні та спілкуванні з дитиною, зокрема графік контактів.

Такі рішення є обов’язковими для виконання. У разі ухилення може наставати відповідальність, включно з відшкодуванням шкоди.

Вирішення спору в суді

Якщо один із батьків перешкоджає спілкуванню з дитиною або не виконує рішення органу опіки, спір може бути передано до суду.

Суд може визначити:

  • графік та форму спілкування;
  • місце і час зустрічей;
  • можливість спільного відпочинку.

Під час ухвалення рішення враховуються вік і стан здоров’я дитини, її прихильність до кожного з батьків, поведінка батьків, наявність шкідливих звичок та інші обставини.

У разі невиконання судового рішення можливі правові наслідки, зокрема стягнення шкоди або перегляд умов проживання дитини.

