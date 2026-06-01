Як уникнути конфлікту через дитину: що передбачає закон для батьків після розлучення

Батьки мають рівні права та обов’язки щодо виховання дитини навіть після розірвання стосунків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мати та батько мають рівні права та обов’язки щодо виховання дитини незалежно від того, перебували вони у шлюбі чи ні. Розірвання стосунків або окреме проживання не припиняє батьківських прав і не змінює обов’язку спільно брати участь у вихованні.

Той із батьків, хто проживає окремо, зберігає право спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні. Інший із батьків не має права безпідставно цьому перешкоджати, якщо такі контакти не шкодять інтересам дитини.

Договір між батьками

Батьки можуть врегулювати питання участі у вихованні дитини шляхом домовленості — усної або письмової. У разі письмової форми договір підлягає нотаріальному посвідченню.

У такій угоді зазвичай визначають:

графік спілкування з дитиною;

фінансову участь кожного з батьків;

розподіл обов’язків щодо виховання.

У разі невиконання умов договору сторона, яка порушила зобов’язання, може нести відповідальність, зокрема у вигляді відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Медіація як спосіб врегулювання конфлікту

Якщо батьки не можуть дійти згоди самостійно, вони можуть звернутися до медіації.

Медіація — це позасудова процедура, під час якої сторони за участі одного або кількох медіаторів намагаються врегулювати спір шляхом переговорів. За результатами домовленості можуть бути зафіксовані у письмовій угоді.

Якщо домовитися не вдалося

Спори щодо виховання або спілкування з дитиною можуть бути вирішені:

органом опіки та піклування;

судом.

В обох випадках ключовим критерієм є найкращі інтереси дитини.

Роль органу опіки та піклування

За заявою одного з батьків орган опіки:

вивчає умови проживання обох батьків;

оцінює ставлення до дитини;

враховує інші суттєві обставини.

На підставі цього визначається порядок участі окремо проживаючого з батьків у вихованні та спілкуванні з дитиною, зокрема графік контактів.

Такі рішення є обов’язковими для виконання. У разі ухилення може наставати відповідальність, включно з відшкодуванням шкоди.

Вирішення спору в суді

Якщо один із батьків перешкоджає спілкуванню з дитиною або не виконує рішення органу опіки, спір може бути передано до суду.

Суд може визначити:

графік та форму спілкування;

місце і час зустрічей;

можливість спільного відпочинку.

Під час ухвалення рішення враховуються вік і стан здоров’я дитини, її прихильність до кожного з батьків, поведінка батьків, наявність шкідливих звичок та інші обставини.

У разі невиконання судового рішення можливі правові наслідки, зокрема стягнення шкоди або перегляд умов проживання дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.