Как избежать конфликта из-за ребенка: что предусматривает закон для родителей после развода
Мать и отец имеют равные права и обязанности по воспитанию ребенка независимо от того, состояли они в браке или нет. Расторжение отношений или раздельное проживание не прекращает родительских прав и не изменяет обязанности совместно участвовать в воспитании.
Тот из родителей, кто проживает отдельно, сохраняет право общаться с ребенком и участвовать в его воспитании. Другой родитель не имеет права безосновательно этому препятствовать, если такие контакты не наносят вред интересам ребенка.
Договор между родителями
Родители могут урегулировать вопрос участия в воспитании ребенка путем договоренности — устной или письменной. В случае письменной формы договор подлежит нотариальному удостоверению.
В таком соглашении обычно определяют:
- график общения с ребенком;
- финансовое участие каждого из родителей;
- распределение обязанностей по воспитанию.
В случае невыполнения условий договора сторона, нарушившая обязательства, может нести ответственность, в том числе в виде возмещения материального и морального вреда.
Медиация как способ урегулирования конфликта
Если родители не могут договориться самостоятельно, они могут обратиться к медиации.
Медиация — это внесудебная процедура, в ходе которой стороны при участии одного или нескольких медиаторов пытаются урегулировать спор путем переговоров. По результатам договоренности могут быть зафиксированы в письменном соглашении.
Если договориться не удалось
Споры по вопросам воспитания или общения с ребенком могут быть решены:
- органом опеки и попечительства;
- судом.
В обоих случаях ключевым критерием являются наилучшие интересы ребенка.
Роль органа опеки и попечительства
По заявлению одного из родителей орган опеки:
- изучает условия проживания обоих родителей;
- оценивает отношение к ребенку;
- учитывает иные существенные обстоятельства.
На основании этого определяется порядок участия отдельно проживающего родителя в воспитании и общении с ребенком, в частности график контактов.
Такие решения обязательны к исполнению. В случае уклонения может наступать ответственность, включая возмещение ущерба.
Разрешение спора в суде
Если один из родителей препятствует общению с ребенком или не выполняет решение органа опеки, спор может быть передан в суд.
Суд может определить:
- график и форму общения;
- место и время встреч;
- возможность совместного отдыха.
При принятии решения учитываются возраст и состояние здоровья ребенка, его привязанность к каждому из родителей, поведение родителей, наличие вредных привычек и другие обстоятельства.
В случае неисполнения судебного решения возможны правовые последствия, в том числе взыскание ущерба или пересмотр условий проживания ребенка.
