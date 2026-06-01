Как избежать конфликта из-за ребенка: что предусматривает закон для родителей после развода

Родители имеют равные права и обязанности по воспитанию ребенка даже после разрыва отношений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мать и отец имеют равные права и обязанности по воспитанию ребенка независимо от того, состояли они в браке или нет. Расторжение отношений или раздельное проживание не прекращает родительских прав и не изменяет обязанности совместно участвовать в воспитании.

Тот из родителей, кто проживает отдельно, сохраняет право общаться с ребенком и участвовать в его воспитании. Другой родитель не имеет права безосновательно этому препятствовать, если такие контакты не наносят вред интересам ребенка.

Договор между родителями

Родители могут урегулировать вопрос участия в воспитании ребенка путем договоренности — устной или письменной. В случае письменной формы договор подлежит нотариальному удостоверению.

В таком соглашении обычно определяют:

график общения с ребенком;

финансовое участие каждого из родителей;

распределение обязанностей по воспитанию.

В случае невыполнения условий договора сторона, нарушившая обязательства, может нести ответственность, в том числе в виде возмещения материального и морального вреда.

Медиация как способ урегулирования конфликта

Если родители не могут договориться самостоятельно, они могут обратиться к медиации.

Медиация — это внесудебная процедура, в ходе которой стороны при участии одного или нескольких медиаторов пытаются урегулировать спор путем переговоров. По результатам договоренности могут быть зафиксированы в письменном соглашении.

Если договориться не удалось

Споры по вопросам воспитания или общения с ребенком могут быть решены:

органом опеки и попечительства;

судом.

В обоих случаях ключевым критерием являются наилучшие интересы ребенка.

Роль органа опеки и попечительства

По заявлению одного из родителей орган опеки:

изучает условия проживания обоих родителей;

оценивает отношение к ребенку;

учитывает иные существенные обстоятельства.

На основании этого определяется порядок участия отдельно проживающего родителя в воспитании и общении с ребенком, в частности график контактов.

Такие решения обязательны к исполнению. В случае уклонения может наступать ответственность, включая возмещение ущерба.

Разрешение спора в суде

Если один из родителей препятствует общению с ребенком или не выполняет решение органа опеки, спор может быть передан в суд.

Суд может определить:

график и форму общения;

место и время встреч;

возможность совместного отдыха.

При принятии решения учитываются возраст и состояние здоровья ребенка, его привязанность к каждому из родителей, поведение родителей, наличие вредных привычек и другие обстоятельства.

В случае неисполнения судебного решения возможны правовые последствия, в том числе взыскание ущерба или пересмотр условий проживания ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.