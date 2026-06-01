КСУ: в мае состоялось 84 заседания и было принято 63 акта

В Суд за май поступили 72 конституционные жалобы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Конституционном Суде Украины в мае 2026 года состоялось 84 заседания, из них:

14 пленарных заседаний и 8 заседаний Большой палаты Суда;

2 заседания Суда;

3 пленарных заседания и 12 заседаний Первого сената Суда;

24 пленарных заседания и 7 заседаний Второго сената Суда;

14 заседаний коллегий судей Первого и Второго сенатов Суда.

На этих заседаниях Суд принял 63 акта, из них:

1 Решение Большой палаты Суда;

17 определений Большой палаты Суда;

10 определений Первого сената Суда;

7 определений Второго сената Суда;

28 определений коллегий судей сенатов Суда.

В Суд за этот период поступили 72 конституционные жалобы. По результатам предварительной проверки 37 конституционных жалоб были распределены между судьями Суда. Субъектам права на конституционную жалобу возвращены 35 конституционных жалоб как не соответствующие по форме требованиям Закона Украины «О Конституционном Суде Украины».

Также Секретариат Суда подготовил и направил 43 ответа на запросы о публичной информации и обращения граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.