КСУ: у травні відбулося 84 засідання та було ухвалено 63 акти

18:29, 1 червня 2026
У Конституційному Суді України у травні 2026 року відбулося 84 засідання, з них:

14 пленарних засідань та 8 засідань Великої палати Суду;

2 засідання Суду;

3 пленарні засідання і 12 засідань Першого сенату Суду;

24 пленарних засідань і 7 засідань Другого сенату Суду;

14 засідань колегій суддів Першого та Другого сенатів Суду.

На цих засіданнях Суд ухвалив 63 акти, з них:

1 Рішення Великої палати Суду;

17 ухвал Великої палати Суду;

10 ухвал Першого сенату Суду;

7 ухвал Другого сенату Суду;

28 ухвал колегій суддів сенатів Суду.

До Суду за цей період надійшли 72 конституційні скарги. За результатами попереднього перевіряння 37 конституційних скарг розподілені між суддями Суду. Суб’єктам права на конституційну скаргу повернули 35 конституційних скарг як такі, що за формою не відповідали вимогам Закону України „Про Конституційний Суд України“.

Також Секретаріат Суду підготував та надіслав 43 відповіді на запити на публічну інформацію та звернення громадян.

