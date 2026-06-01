  В Україні

Тарифи на воду у червні: у яких містах України підвищать ціни

16:29, 1 червня 2026
Через зростання витрат на електроенергію, пальне та ремонт мереж водоканали в різних регіонах України ініціюють підвищення тарифів.
У низці міст України можуть зрости тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у червні. Підвищення пов’язане з новими правилами, які дозволяють органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати тарифи на комунальні послуги, зокрема на воду.

Раніше тарифи для великих водоканалів затверджувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тепер відповідні повноваження на період дії воєнного стану та до його завершення передані місцевій владі.

Комунальні підприємства пояснюють необхідність перегляду тарифів суттєвим зростанням витрат на електроенергію, паливо, реагенти, оплату праці та ремонт мереж. За їхніми словами, чинні тарифи тривалий час не покривали фактичну собівартість послуг, що призводило до накопичення боргів та браку коштів на модернізацію інфраструктури.

Зокрема, у Дніпрі з червня вартість одного кубометра води становитиме 86,83 грн. У Кривому Розі попередньо планують встановити тариф на рівні 78 грн за кубометр.

У Луцьку КП «Луцькводоканал» також ініціювало перегляд тарифів. Підприємство пропонує підвищити вартість послуг із нинішніх 28 грн до 73 грн за кубометр.

В Ужгороді тариф може перевищити 96 грн за кубометр, у Тернополі — сягнути майже 99 грн, тоді як у Павлограді він уже становить 113 грн.

В Одесі філія «Інфоксводоканал» оприлюднила проєкт нових тарифів для населення. Підприємство пропонує підвищити вартість послуг майже у 2,7 раза, пояснюючи це зростанням витрат на електроенергію, пальне, заробітні плати та реагенти. 

Водночас у Києві про зміну тарифів на воду наразі не повідомляли. У «Київводоканалі» не оголошували про перегляд вартості послуг, тому для мешканців столиці у червні діятимуть чинні розцінки:

• водопостачання — близько 16,16 грн за кубометр;

• водовідведення — близько 14,22 грн за кубометр.

