У Полтаві заборонили російську музику, фільми та книги: де діятимуть нові правила

14:41, 1 червня 2026
У Полтаві заборонили публічне використання російськомовних книг, музики, фільмів і театральних постановок.
Депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення про заборону використання російськомовного культурного продукту в публічному просторі міста. Про це повідомляє Офіс уповноваженого із захисту державної мови.

Рішення ухвалене з метою захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора, а також для зміцнення національної ідентичності, збереження української культури, традицій та історичної пам’яті.

Обмеження поширюватимуться на громадський транспорт, заклади харчування, культурні установи, торговельні майданчики та інші публічні простори.

Зокрема, рішення передбачає заборону публічного використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів, театральних постановок, концертних програм, а також проведення культурно-освітніх заходів російською мовою.

Раніше Кременчуцька міська рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. 

