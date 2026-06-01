Нові правила бронювання з червня: хто втратить можливість «забронюватися» через сумісництво

Уряд вводить вимогу до зарплати – від 25 941 грн і жорсткий контроль сумісників.

Як писала уже «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів ухвалив зміни до системи бронювання військовозобов’язаних, які стосуються критично важливих підприємств, установ і організацій.

Як зазначили в уряді, оновлена система має забезпечити більш точне застосування бронювання для підприємств і працівників, які реально забезпечують потреби економіки, оборони, безпеки та життєдіяльності населення.

Одним із ключових нововведень стало підвищення вимог до рівня заробітної плати. Для збереження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівників мінімальний рівень зарплати має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн. Для підприємств у прифронтових регіонах діятиме понижений поріг — 2,5 мінімальної зарплати (21 618 грн).

Також змінено підхід до врахування працівників у квоті бронювання. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також працівники-сумісники враховуватимуться в квоту лише за одним з місць роботи.

Наприклад, якщо працівник має місце роботи на одному підприємстві, а на іншому працює за сумісництвом, для квоти бронювання він враховується лише за одним з місць роботи. Тобто сумісництво не створюватиме додаткове місце у квоті з бронювання для іншого роботодавця.

Окремо уряд уточнив процедуру визначення критичності підприємств. Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають у місячний термін перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки.

Йдеться про критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Зокрема, можуть враховуватися роль підприємства у виконанні державних завдань, забезпеченні критичних послуг, виробництві необхідної продукції, підтримці інфраструктури, зайнятості та стабільній роботі громад.

Крім того, протягом трьох місяців буде проведено перегляд статусу всіх підприємств, які вже визначені критично важливими. При цьому на перехідний період чинні рішення про критичність і бронювання працівників зберігаються.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев уточнив, що для зміни заробітної плати до мінімально необхідної для бронювання роботодавець матиме 2 місяці. А для врегулювання питання сумісних робіт буде надано 10 днів.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства, уряд не очікує суттєвих змін у загальній кількості заброньованих працівників, яка наразі становить близько 1,4 млн осіб.

«Так само, як у минулого разу, в грудні 24 року і цього буде 3 місяці дано підприємствам на перепідтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм. Механізм вже зрозумілий, пакети готові, це займе не більше, ніж минулого разу і раз на 1,5 року в умовах воєнного стану переглядати критичності підприємств, які реально критичні для економіки держави, нам здається справедливо, тому що ситуація змінюється», - зазначив Соболев.

