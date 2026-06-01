Чоловік роками зливав мастило на підстанції: що вирішив суд

12:53, 1 червня 2026
Херсонський апеляційний суд переглянув вирок у справі про незаконний злив трансформаторного мастила на підстанції, який спричинив пошкодження обладнання та порушення роботи об’єктів електроенергетики.
на фото Херсонобленерго
Херсонський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на вирок Херсонського міського суду у справі щодо особи, засудженої за умисне пошкодження об’єктів електроенергетики, що спричинило порушення їх нормальної роботи. Про це повідомили у суді. 

Незаконний злив трансформаторного мастила та вирок суду

За вироком суду першої інстанції обвинувачений у період з листопада 2023 року по квітень 2024 року на території підстанції незаконно зливав трансформаторне мастило із секційного масляного вимикача. Такі дії спричинили пошкодження обладнання та порушення нормальної роботи низки об’єктів електроенергетики. Суд першої інстанції призначив йому покарання у виді 1 року позбавлення волі.

Прокурор оскаржив вирок лише в частині вирішення цивільного позову АТ «Херсонобленерго», який місцевий суд залишив без розгляду. На думку прокурора, суд першої інстанції допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, оскільки позов мав бути розглянутий по суті.

Чому апеляційний суд залишив позов без розгляду

Щодо цивільного позову апеляційний суд звернув увагу, що відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається за правилами КПК України, а якщо відповідні процесуальні відносини ним не врегульовані, застосовуються положення ЦПК України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства. Також за ч. 2 ст. 127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову у кримінальному провадженні.

Апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду про те, що позивач не надав належних доказів, необхідних для вирішення спору. Зокрема, до матеріалів було долучено договір про закупівлю трансформаторної оливи від 25.01.2023, однак інших доказів актуальної вартості оливи на момент подання позову не надано. Крім того, матеріали справи не містили доказів того, що обвинувачений злив саме 300 кг оливи, а в обвинувальному акті кількість злитого мастила не зазначалася.

За таких обставин колегія суддів визнала обґрунтованим застосування положень ст. 257 ЦПК України та залишення цивільного позову без розгляду. Водночас суд зазначив, що відповідно до ч. 7 ст. 128 КПК України особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред’явити його в порядку цивільного судочинства або повторно звернутися до суду після усунення обставин, які стали підставою для залишення заяви без розгляду.

У підсумку суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що істотних порушень вимог кримінального процесуального закону чи неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність не встановлено.

Ухвалою Херсонського апеляційного суду вирок Херсонського міського суду залишено без змін (справа № 766/14875/24).

