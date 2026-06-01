Киянин рятувався на дереві від ведмедиці під час спроби незаконного перетину кордону біля Румунії — відео

09:24, 1 червня 2026
Чоловік намагався потрапити до Румунії поза пунктами пропуску, але в горах натрапив на диких тварин і змушений був залізти на дерево.
Житель Києва, який намагався незаконно перетнути кордон України з Румунією, під час нічного переходу в гірській місцевості зіткнувся з ведмедицею. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними ДПСУ, чоловік самостійно спланував маршрут поза офіційними пунктами пропуску та вирушив у бік українсько-румунського кордону. Під час руху в горах він несподівано натрапив на дику тварину.

Рятуючись від ведмедиці, порушник заліз на дерево, звідки зателефонував по допомогу.

На виклик оперативно прибули військовослужбовці відділу «Ділове» Мукачівського прикордонного загону. На момент їхнього прибуття ведмедиці вже не було поблизу. Прикордонники допомогли чоловікові безпечно спуститися з дерева та доправили його до підрозділу.

За спробу незаконного перетину державного кордону України на нього склали адміністративний протокол за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У Державній прикордонній службі нагадують, що незаконне перетинання кордону становить реальну небезпеку для життя і здоров’я, а єдиним безпечним способом виїзду за межі України залишається дотримання законної процедури.

