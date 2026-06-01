До 28 тисяч гривень: як змінилися виплати курсантам військових вишів у 2026 році

Окремі категорії курсантів, зокрема ті, хто позбавлений батьківського піклування, отримуватимуть підвищене грошове забезпечення.

З 1 січня 2026 року для курсантів військових навчальних закладів встановлять оновлені розміри грошового забезпечення. Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК та СП.

Для курсантів І–ІІ курсів розмір грошового забезпечення становитиме 10 320 грн та 10 470 грн. Для курсантів, позбавлених батьківського піклування, виплати складатимуть 14 559 грн та 15 657 грн.

Курсанти ІІІ–IV курсів отримуватимуть 10 524 грн або 11 691 грн залежно від умов проходження навчання. Для курсантів, позбавлених батьківського піклування, передбачено виплати у розмірі 15 504 грн та 16 086 грн.

У разі відмінного навчання курсантам нараховуватиметься надбавка до посадового окладу у потрійному розмірі. Така норма передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2025 року №455.

Для курсантів IV курсу грошове забезпечення становитиме 23 188 грн. Для осіб, позбавлених батьківського піклування, розмір виплат сягатиме 28 998 грн.

У ТЦК та СП зазначили, що навчання у військовому закладі вищої освіти передбачає не лише здобуття освіти, а й стабільне грошове забезпечення, соціальні гарантії та можливість розпочати офіцерську кар’єру.

