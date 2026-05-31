Дороги зі «сміття»: у Непалі стартувало нове екологічне будівництво

У Непалі використовують пластикові відходи для дорожнього будівництва, намагаючись зменшити рівень забруднення та покращити якість інфраструктури.

У Непалі розпочали використання перероблених пластикових відходів у дорожньому будівництві. Як повідомляє Times of India, таким чином країна намагається розв’язати одну з найбільших екологічних проблем — накопичення пластику в містах, річках і гірських районах.

Проблема поводження з пластиковими відходами залишається однією з найгостріших у Непалі. Через зростання споживання пластику та недостатньо розвинену систему переробки у швидко зростаючих містах, зокрема Катманду та Покхара, рівень забруднення суттєво зріс. У відповідь на це країна почала впроваджувати технологію використання пластику в дорожньому будівництві.

Йдеться про переробку пластикових пакетів, упаковок від снеків, печива та інших багатошарових матеріалів, які складно переробляти традиційними методами. Їх подрібнюють і застосовують як частину дорожнього покриття.

Проєкт у місті Покхара реалізує місцева організація Green Road Waste Management, заснована Бімалом Бастолою. Вона використовує низькоякісний пластик як альтернативу частині традиційних матеріалів у дорожньому будівництві.

За даними проєкту, для одного кілометра дороги потрібно приблизно дві тонни подрібненого пластику. Спочатку пластик плавлять, після чого наносять на щебеневу основу дороги, а далі додають бітум для формування асфальтової суміші.

Представники ініціативи заявляють, що такі дороги можуть бути довговічнішими та краще витримувати вплив води і складних погодних умов.

Водночас у матеріалі зазначається, що питання довгострокової екологічної безпеки такої технології потребує додаткових досліджень і контролю. Непал вже тривалий час стикається з проблемами управління твердими відходами через швидку урбанізацію та недостатній рівень переробки, що спричиняє накопичення пластикового забруднення.

