  1. У світі

Дороги зі «сміття»: у Непалі стартувало нове екологічне будівництво

21:55, 31 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Непалі використовують пластикові відходи для дорожнього будівництва, намагаючись зменшити рівень забруднення та покращити якість інфраструктури.
Дороги зі «сміття»: у Непалі стартувало нове екологічне будівництво
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Непалі розпочали використання перероблених пластикових відходів у дорожньому будівництві. Як повідомляє Times of India, таким чином країна намагається розв’язати одну з найбільших екологічних проблем — накопичення пластику в містах, річках і гірських районах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Проблема поводження з пластиковими відходами залишається однією з найгостріших у Непалі. Через зростання споживання пластику та недостатньо розвинену систему переробки у швидко зростаючих містах, зокрема Катманду та Покхара, рівень забруднення суттєво зріс. У відповідь на це країна почала впроваджувати технологію використання пластику в дорожньому будівництві.

Йдеться про переробку пластикових пакетів, упаковок від снеків, печива та інших багатошарових матеріалів, які складно переробляти традиційними методами. Їх подрібнюють і застосовують як частину дорожнього покриття.

Проєкт у місті Покхара реалізує місцева організація Green Road Waste Management, заснована Бімалом Бастолою. Вона використовує низькоякісний пластик як альтернативу частині традиційних матеріалів у дорожньому будівництві.

За даними проєкту, для одного кілометра дороги потрібно приблизно дві тонни подрібненого пластику. Спочатку пластик плавлять, після чого наносять на щебеневу основу дороги, а далі додають бітум для формування асфальтової суміші.

Представники ініціативи заявляють, що такі дороги можуть бути довговічнішими та краще витримувати вплив води і складних погодних умов.

Водночас у матеріалі зазначається, що питання довгострокової екологічної безпеки такої технології потребує додаткових досліджень і контролю. Непал вже тривалий час стикається з проблемами управління твердими відходами через швидку урбанізацію та недостатній рівень переробки, що спричиняє накопичення пластикового забруднення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

дороги Непал будівництво

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд вирішив, що обвинувачення у колабораціонізмі не можна будувати лише на Telegram-публікаціях

ВС підтвердив, що самих публікацій у Telegram-каналах недостатньо для обвинувального вироку за колабораційну діяльність.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]