  1. В Україні

Виплати для переселенців із дітьми: ПФУ уточнив порядок і дату нарахувань

19:53, 31 травня 2026
З березня 2026 року діти внутрішньо переміщених осіб знову можуть отримувати допомогу незалежно від доходу батьків за умови відповідності критеріям.
У березні 2026 року уряд відновив можливість для сімей внутрішньо переміщених осіб із дітьми отримувати допомогу на проживання саме на дітей. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2026 № 390 «Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Як розповіли в ПФУ, відповідно до документа, виплата на дітей надається незалежно від доходу батьків, за умови, що сім’я відповідає встановленим критеріям щодо майнового стану, фактичного місця проживання та навчання дітей.

Якщо заява на призначення допомоги для дітей-ВПО буде подана до 1 червня 2026 року, виплату призначать з 1 лютого 2026 року.

У разі звернення після 1 червня 2026 року допомогу призначатимуть з місяця подання заяви. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2026 № 522 «Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Подати заяву на отримання допомоги можна кількома способами: особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України; через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної або міської ради відповідної громади; через ЦНАП; поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду України; або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України із використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

