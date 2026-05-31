Україна та Росія мають сісти за стіл переговорів до початку наступної зими, — Володимир Зеленський

Президент України вважає, що вікно для переговорів може відкритися на тлі втрат Росії на фронті та посилення міжнародного тиску.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до початку наступної зими необхідно знайти дипломатичний шлях завершення війни та перейти до переговорів із Росією.

За його словами, починаючи з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою. Він зазначив, що у січні 2026 року повідомляв американських партнерів про можливість «вікна для переговорів», оскільки щомісяця Росія, на його думку, втрачатиме дедалі більше військових.

Зеленський стверджує, що наразі російські сили не можуть окуповувати за місяць більше територій, ніж Україна звільняє.

«Я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими. Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства, а також від санкційного тиску США та Європи на Росію», – заявив Президент.

Коментуючи можливий формат участі Європи в переговорах, Зеленський згадав формат E3, до якого входять Велика Британія, Франція та Німеччина. Він зазначив, що не впевнений, чи це найкращий варіант, однак ці країни можуть представляти Європу.

Також він додав, що Україна має партнерів у Північній Європі, а Туреччина неодноразово виступала посередником і сприяла, зокрема, поверненню українських військовополонених.

За словами Зеленського, остаточне рішення щодо того, хто представлятиме Європу на можливих переговорах, мають ухвалювати Україна та європейські держави спільно. Водночас він наголосив, що ключовою умовою залишається готовність Росії до діалогу та участі Європи в цьому процесі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.