У Миколаївській області автомобіль злетів з мосту у воду – постраждали п’ятеро дітей і дорослий

Фото: Поліція Миколаївської області

У Миколаївській області автомобіль, за попередньою інформацією під керуванням 19-річного хлопця, впав з моста у воду. Унаслідок аварії травм зазнали шестеро пасажирів — п’ятеро дітей і один дорослий. Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Інцидент стався 31 травня близько 12:50 у селі Воронівка Вознесенського району. За даними правоохоронців, автомобіль Mitsubishi Pajero Sport, яким керував 19-річний водій, не впорався з керуванням, виїхав за межі мосту та впав у воду.

У салоні перебували п’ятеро дітей віком 9, 11, 12 і 15 років, 40-річний чоловік та водій. Усі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичного закладу для обстеження.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

У поліції зазначили, що під час подальшого розслідування можлива додаткова правова кваліфікація події.

