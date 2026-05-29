РФ готує нову атаку – Володимир Зеленський звернувся до українців із терміновим попередженням

Президент заявив про загрозу нових атак і наголосив на пріоритетності посилення ППО та безперервної роботи захисників неба.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, Росія готує новий масований удар. У зв’язку з цим він закликав громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та берегти життя.

«Наші служби оперативні підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди», – зазначив Президент.

Він наголосив, що питання ППО та подальшої міжнародної допомоги для захисту українського неба є ключовим пріоритетом.

Президент подякував партнерам України, які продовжують підтримку та виконують досягнуті домовленості. Окремо він відзначив важливість роботи програми PURL, яка має діяти за участі Сполучених Штатів та європейських країн.

За його словами, Україна акумулює кошти європейських партнерів та інших союзників для закупівлі ракет, зокрема для систем Patriot. Водночас достатність постачання залежить від Сполучених Штатів.

