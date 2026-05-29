Борг за аліментами: який документ допоможе стягнути пеню та застосувати санкції до боржника

Розрахунок заборгованості, складений державним виконавцем, є підставою для стягнення пені, штрафів та застосування інших обмежень до боржника

Аліменти часто є одним з основних джерел забезпечення потреб дитини — від харчування та лікування до навчання і розвитку. Тому своєчасна та повна сплата таких коштів має особливе значення. Водночас на практиці нерідко виникають ситуації, коли аліменти сплачуються із затримкою, не в повному обсязі або не сплачуються взагалі. У таких випадках важливим документом стає офіційний розрахунок заборгованості за аліментами.

Розрахунок заборгованості за аліментами — це офіційний документ, який складає державний виконавець у межах виконавчого провадження. Відповідно до статті 71 Закону України «Про виконавче провадження», у ньому зазначаються щомісячні нарахування аліментів, фактично сплачені суми та загальний розмір заборгованості станом на визначену дату.

Саме цей документ підтверджує наявність боргу та може бути підставою для застосування передбачених законом заходів впливу до боржника.

Хто може видати розрахунок заборгованості за аліментами

Право видавати розрахунок має виключно державний виконавець, у якого перебуває на виконанні виконавчий документ про стягнення аліментів. Інформацію про відповідне виконавче провадження можна перевірити через Автоматизовану систему виконавчого провадження та Єдиний реєстр боржників.

Як отримати розрахунок заборгованості зі сплати аліментів

Для отримання розрахунку необхідно подати заяву державному виконавцю. У заяві слід вказати прізвище, ім’я та по батькові заявника, адресу проживання і контактні дані, номер виконавчого провадження, реквізити виконавчого документа, відомості про сторони виконавчого провадження, період, за який потрібно здійснити розрахунок, бажаний спосіб отримання документа, а також дату та підпис.

Подати заяву можна особисто до органу державної виконавчої служби, поштовим відправленням або в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Для чого потрібен розрахунок заборгованості за аліментами

Для отримувача аліментів розрахунок заборгованості дозволяє офіційно підтвердити розмір боргу, звернутися до суду з вимогою про стягнення пені (неустойки), ініціювати застосування штрафів та інших обмежень до боржника, а також використовувати документ для отримання державної допомоги у випадках, передбачених законодавством.

Для платника аліментів такий розрахунок також має практичне значення, оскільки дає можливість контролювати правильність нарахувань, перевіряти зарахування здійснених платежів, своєчасно врегульовувати питання щодо наявної заборгованості та захищати свої права у разі виникнення спорів.

У Мін’юсті наголошують, що офіційний розрахунок заборгованості за аліментами є важливим інструментом контролю за виконанням аліментних зобов’язань, який сприяє захисту прав дитини та належному виконанню судових рішень.

