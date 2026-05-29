Біоетанол у бензині: в уряді запевнили, що пальне не подорожчає з 1 липня

З липня 2026 року українські АЗС переходять на пальне з 7% біоетанолу, але частина мереж уже працює за новим стандартом без подорожчання.

Бензин на українських автозаправних станціях не має подорожчати після введення з 1 липня 2026 року обов’язкової норми щодо додавання не менше 7% біоетанолу до бензинів відповідно до стандарту Е10. Частина мереж АЗС уже реалізує пальне з біоетанолом без підвищення вартості, а подекуди воно коштує дешевше за звичайний бензин. Про це розповіли в Мінекономіки.

Як зазначили в міністерстві, біоетанол виробляється в Україні, що дозволяє зменшити витрати на логістику та утримувати доступну собівартість пального. Використання біоетанолу є поширеною практикою в країнах Європейського Союзу, а більшість автомобілів в Україні технічно готові до такого пального. Зокрема, двигуни, виготовлені після 2000 року, вже розраховані на бензин із домішкою біоетанолу.

Також у відомстві спростували побоювання щодо можливого дефіциту кукурудзи або впливу на продовольчий ринок. Для виробництва орієнтовного річного обсягу біоетанолу на рівні 200–300 тисяч тонн необхідно приблизно 600–800 тисяч тонн кукурудзи. Водночас щорічне виробництво цієї культури в Україні становить близько 30 мільйонів тонн, тому, за оцінками уряду, це не вплине на продовольчу безпеку.

Окремо зазначається, що у процесі виробництва біоетанолу утворюються високобілкові корми, які можуть використовуватися у тваринництві, що потенційно сприятиме здешевленню виробництва м’яса.

Крім того, нові вимоги не створять додаткових складнощів для аграріїв щодо зберігання пального, оскільки сільськогосподарська техніка переважно працює на дизельному паливі.

У міністерстві також підкреслили експортний потенціал біоетанолу. За наявними оцінками, виробничі потужності в Україні вже дозволяють виготовляти щонайменше вдвічі більше біоетанолу, ніж потрібно для внутрішнього ринку, що формує перспективний напрям для експорту.

