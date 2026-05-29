  1. Відео
  2. / У світі

У Румунії російський безпілотник врізався у багатоповерхівку: є постраждалі — відео

08:16, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Внаслідок вибуху у будинку сталася пожежа.
У Румунії російський безпілотник врізався у багатоповерхівку: є постраждалі — відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 29 травня у румунському місті Галац, що розташоване поблизу кордону з Україною, російський ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Про це повідомила місцева служба екстреного реагування ISU.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Після влучання дрона в будинок було чутно вибух, після чого загорілася квартира на 10-му поверсі.

«Нещодавно в місті Галац дрон впав на житловий будинок. У результаті удару стався вибух і спалахнула пожежа в квартирі на 10-му поверсі. На місце події прибули сили та засоби ISU Галац для ліквідації наслідків інциденту та забезпечення безпеки зони, за підтримки інших підрозділів МВС та спеціалізованих команд SRI. Двоє людей, які перебували у квартирі, що загорілася, самостійно евакуювалися. Наразі жертв не виявлено», — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про двох постраждалих.

Реакція МЗС Румунії

МЗС Румунії назвало інцидент дрона «серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії.

«Цей інцидент є серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації. Румунія вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це серйозне порушення міжнародного права та її повітряного простору», – йдеться у заяві МЗС Румунії.

У відомстві додали, що Румунія поінформувала союзників та генерального секретаря НАТО про обставини і звернулася з проханням вжити заходів для прискорення передачі їй засобів протидії безпілотникам.

«Російська Федерація залишається державою-агресором, яка веде незаконну війну, що має серйозні наслідки для регіональної безпеки та безпеки громадян. Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії», – заявили у румунському дипвідомстві.

Румунія, додали у МЗС, діятиме з максимальною рішучістю для посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію з метою негайного та всеосяжного припинення вогню.

Заява Міноборони Румунії

У Міноборони Румунії заявили, що цей дрон виявився російським.

Аби перехопити повітряну ціль із авіабази Фетешть о 01:19 у небо підняли два винищувачі F-16 за підтримки гелікоптера. Пілоти отримали дозвіл на знищення цілі. Після фіксації дрона мешканців повітів Тулча, Галац і Бреїла оперативно попередили про небезпеку через систему Ro-Alert.

«Ситуація розвивається, ми надаватимемо інформацію та офіційні дані в міру їх надходження», – заявили в Міністерстві національної оборони Румунії.

Вже близько 01:53 у системі Ro-Alert з'явилось повідомлення про падіння дрона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Румунія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд викрив чергову бізнес-схему: «співпраця» між ФОПами може коштувати 240 тисяч гривень

Чи зможе реєстрація працівника як ФОП та укладення з ним договору про співпрацю захистити від штрафів Держпраці.

Чи нівелює ВРП презумпцію невинуватості в очікуванні відсторонення суддів ВС

29 травня 2026 року у Вищій раді правосуддя призначено розгляд клопотань заступника Генерального прокурора — керівника САП Олександра Клименка про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів Верховного Суду: Жанни Єленіної, Ігоря Железного та Ірини Григор’євої.

Мати просила змінити дитині прізвище через можливий булінг у Польщі: справа опинилася в суді

Апеляційний суд скасував зміну прізвища дитини, вказавши, що орган опіки не дослідив належним чином інтереси дитини та не врахував позицію батька.

ДБР чекає перезавантаження через «плівки Міндіча»: що пропонує альтернативна антикорупційна стратегія

У Верховній Раді зареєстровано вже третій варіант Антикорупційної стратегії, що пропонує перезавантаження ДБР та надання міжнародним експертам права вето при доборі кадрів.

Верховний Суд зобов’язав клієнта банку повернути понад 7,4 тисяч євро, помилково зарахованих через збій системи

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з клієнта банку понад 7,4 тис. євро, помилково зарахованих через збій банківської системи.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]