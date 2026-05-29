У Румунії російський безпілотник врізався у багатоповерхівку: є постраждалі — відео

Внаслідок вибуху у будинку сталася пожежа.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 29 травня у румунському місті Галац, що розташоване поблизу кордону з Україною, російський ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Про це повідомила місцева служба екстреного реагування ISU.

Після влучання дрона в будинок було чутно вибух, після чого загорілася квартира на 10-му поверсі.

«Нещодавно в місті Галац дрон впав на житловий будинок. У результаті удару стався вибух і спалахнула пожежа в квартирі на 10-му поверсі. На місце події прибули сили та засоби ISU Галац для ліквідації наслідків інциденту та забезпечення безпеки зони, за підтримки інших підрозділів МВС та спеціалізованих команд SRI. Двоє людей, які перебували у квартирі, що загорілася, самостійно евакуювалися. Наразі жертв не виявлено», — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про двох постраждалих.

Реакція МЗС Румунії

МЗС Румунії назвало інцидент дрона «серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії.

«Цей інцидент є серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації. Румунія вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це серйозне порушення міжнародного права та її повітряного простору», – йдеться у заяві МЗС Румунії.

У відомстві додали, що Румунія поінформувала союзників та генерального секретаря НАТО про обставини і звернулася з проханням вжити заходів для прискорення передачі їй засобів протидії безпілотникам.

«Російська Федерація залишається державою-агресором, яка веде незаконну війну, що має серйозні наслідки для регіональної безпеки та безпеки громадян. Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії», – заявили у румунському дипвідомстві.

Румунія, додали у МЗС, діятиме з максимальною рішучістю для посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію з метою негайного та всеосяжного припинення вогню.

Заява Міноборони Румунії

У Міноборони Румунії заявили, що цей дрон виявився російським.

Аби перехопити повітряну ціль із авіабази Фетешть о 01:19 у небо підняли два винищувачі F-16 за підтримки гелікоптера. Пілоти отримали дозвіл на знищення цілі. Після фіксації дрона мешканців повітів Тулча, Галац і Бреїла оперативно попередили про небезпеку через систему Ro-Alert.

«Ситуація розвивається, ми надаватимемо інформацію та офіційні дані в міру їх надходження», – заявили в Міністерстві національної оборони Румунії.

Вже близько 01:53 у системі Ro-Alert з'явилось повідомлення про падіння дрона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.