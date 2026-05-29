Зарплати в Україні: хто заробляє 77 тисяч гривень, а хто – менше 20

Середня заробітна плата штатних працівників України у квітні зросла на 0,5% порівняно з березнем 2026 року і становила 30 515 грн. Про це повідомили у Державній службі статистики.

За регіонами найвищий рівень оплати праці зафіксовано у місті Києві — 48 003 грн. Далі йде Київська область із показником 30 584 грн.

Найнижчі середні зарплати зафіксовані у Кіровоградській області — 21 199 грн та Чернівецькій області — 21 687 грн.

За видами економічної діяльності найвищий рівень оплати праці спостерігається у сфері інформації та телекомунікацій — 77 861 грн. Найнижчі показники — у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, де середня зарплата становить 19 855 грн.

Станом на 1 травня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,7 млрд грн.

