Биоэтанол в бензине: в правительстве заверили, что топливо не подорожает с 1 июля

18:05, 29 мая 2026
С июля 2026 года украинские АЗС переходят на топливо с 7% биоэтанола, но часть сетей уже работает по новому стандарту без подорожания.
Бензин на украинских автозаправочных станциях не должен подорожать после введения с 1 июля 2026 года обязательной нормы по добавлению не менее 7% биоэтанола в бензины в соответствии со стандартом Е10. Часть сетей АЗС уже реализует топливо с биоэтанолом без повышения стоимости, а кое-где оно стоит дешевле обычного бензина. Об этом сообщили в Минэкономики.

Как отметили в министерстве, биоэтанол производится в Украине, что позволяет сократить расходы на логистику и поддерживать доступную себестоимость топлива. Использование биоэтанола является распространенной практикой в странах Европейского Союза, а большинство автомобилей в Украине технически готовы к такому топливу. В частности, двигатели, изготовленные после 2000 года, уже рассчитаны на бензин с примесью биоэтанола.

Также в ведомстве опровергли опасения относительно возможного дефицита кукурузы или влияния на продовольственный рынок. Для производства ориентировочного годового объема биоэтанола на уровне 200–300 тысяч тонн необходимо примерно 600–800 тысяч тонн кукурузы. В то же время ежегодное производство этой культуры в Украине составляет около 30 миллионов тонн, поэтому, по оценкам правительства, это не повлияет на продовольственную безопасность.

Отдельно отмечается, что в процессе производства биоэтанола образуются высокобелковые корма, которые могут использоваться в животноводстве, что потенциально будет способствовать удешевлению производства мяса.

Кроме того, новые требования не создадут дополнительных сложностей для аграриев в плане хранения топлива, поскольку сельскохозяйственная техника в основном работает на дизельном топливе.

В министерстве также подчеркнули экспортный потенциал биоэтанола. По имеющимся оценкам, производственные мощности в Украине уже позволяют производить как минимум в два раза больше биоэтанола, чем требуется для внутреннего рынка, что формирует перспективное направление для экспорта.

Лента новостей

