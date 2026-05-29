ВСП отстранил судью Большой Палаты Верховного Суда Жанну Еленину на время досудебного расследования

Жанна Еленина, судья Верховного Суда, отстранена от осуществления правосудия по решению Высшего совета правосудия: это временная процессуальная мера, которая применяется в связи с уголовным преследованием.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко о временном отстранении судьи Верховного Суда Жанны Еленины от осуществления правосудия в связи с её привлечением к уголовной ответственности.

По материалам ходатайства, сторона обвинения просит временно отстранить судью Верховного Суда от осуществления правосудия сроком на два месяца в связи с привлечением к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Расследование в производстве осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суть подозрения и позиция обвинения

В ходатайстве отмечается, что судья, пребывая на должности в Большой палате Верховного Суда, якобы получила неправомерную выгоду в особо крупном размере за принятие решения в деле, связанном с корпоративным спором.

По версии стороны обвинения, речь идет о влиянии на результаты рассмотрения кассационной жалобы в деле касательно отмены решения апелляционного хозяйственного суда и последующего пересмотра решений судов низших инстанций.

Отдельно в материалах ходатайства упоминаются другие эпизоды возможной передачи неправомерной выгоды, которые, по утверждению прокурора, происходили в 2023–2024 годах.

К ходатайству, по данным следствия, приобщены протоколы негласных следственных (розыскных) действий, материалы аудио- и видеоконтроля, протоколы обысков, показания свидетелей, сообщение о подозрении и определение о применении меры пресечения.

Во время рассмотрения ходатайства сторона обвинения привела обстоятельства, которые, по её утверждению, свидетельствуют об обоснованности подозрения в уголовном производстве относительно судьи Верховного Суда.

По версии прокурора, речь идет о получении неправомерной выгоды за принятие решения в деле в интересах отдельных лиц и компаний. В частности, в ходатайстве отмечается, что сумма неправомерной выгоды, по расчетам стороны обвинения, составляла эквивалент более 1 000 000 гривен по курсу на момент событий. Уголовное производство, в рамках которого сообщено о подозрении, выделено из более широкого расследования, которое, по словам прокурора, касается коррупционных эпизодов в судебной системе и других должностных лиц.

По словам стороны обвинения, показания одного из свидетелей содержат сведения относительно обстоятельств передачи неправомерной выгоды и участия других лиц, которые на данный момент не имеют статуса подозреваемых. Прокурор подчеркнул, что в случае дальнейшего осуществления судьей правосудия существуют риски, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины, а именно: возможное уничтожение или подделка документов, влияние на свидетелей в уголовном производстве, согласование позиций с другими фигурантами дела.

Также отмечается, что часть вероятно полученной неправомерной выгоды на момент расследования не установлена или не изъята.

Прокурор обратил внимание, что: обоснованность подозрения уже была предметом судебного рассмотрения на предыдущей стадии, к подозреваемой применена мера пресечения в виде залога, часть залога была внесена. С учетом приведенных обстоятельств прокурор заявил, что:

существуют риски препятствования расследованию

ходатайство является обоснованным

его необходимо удовлетворить.

Позиция защиты

Защитник судьи Верховного Суда заявил, что не оспаривает сам факт наличия уголовного производства, однако считает, что вопрос виновности и квалификации действий не может быть предметом рассмотрения ВСП.

Защитник также отметил, что сам факт открытия уголовного производства или вручения подозрения не является основанием для автоматического отстранения судьи от осуществления правосудия.

На взгляд стороны защиты, ВСП должен оценивать исключительно:

наличие процессуальных оснований для отстранения

реальные риски для уголовного производства

пропорциональность такой меры

При этом, как подчеркивает защита, ходатайство стороны обвинения фактически содержит утверждения о доказанности вины, что, по их мнению, противоречит принципу презумпции невиновности, закрепленному в Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Защита подчеркнула, что в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, в частности принципа пропорциональности мер обеспечения уголовного производства, ходатайство должно содержать индивидуализированные и доказанные риски, обоснование необходимости именно такой меры и оценку возможности применения альтернатив. По мнению защиты, таких элементов в поданном ходатайстве недостаточно.

Сторона защиты подчеркнула, что с момента проведения обыска в 2023 году судья сотрудничала с органом досудебного расследования и предоставила детальные пояснения относительно инкриминируемых событий, а также соответствующие материалы в подтверждение своей позиции.

По утверждению защиты, эти пояснения и документы были доступны стороне обвинения на протяжении всего периода расследования, однако, по мнению защиты, не были надлежащим образом учтены при подготовке ходатайства об отстранении и во время избрания меры пресечения.

В ответ на вопрос о якобы получении 50 тысяч долларов США, сторона защиты отметила, что судья уже предоставляла пояснения относительно этих обстоятельств во время допросов. По версии защиты, средства были переданы при участии других лиц, а обстоятельства их получения подлежат полной проверке в рамках досудебного расследования.

Комментируя показания свидетеля, защита отметила, что обвинение в значительной степени опирается на показания бывшего председателя Верховного Суда, допрошенного в статусе свидетеля. По мнению стороны защиты, эти показания:

получены в условиях процессуального контроля стороны обвинения

подлежат тщательной проверке на допустимость, относимость и достоверность

не могут считаться достаточными без подтверждения другими доказательствами.

Защита также подчеркнула, что показания этого свидетеля были предоставлены уже после ключевых процессуальных решений по делу, что, по их мнению, требует дополнительной оценки их объективности.

Сторона защиты заявила, что материалы сообщения о подозрении, по её мнению, содержат внутренние противоречия и не согласуются с фактическими показаниями ключевого свидетеля.

Защита подчеркнула, что показания свидетеля существенно отличаются от изложенных в подозрении обстоятельств и требуют дополнительной проверки на предмет достоверности и согласованности с другими доказательствами.

Комментируя протокол негласного следственного действия, сторона защиты подтвердила факт встречи между судьей и свидетелем, однако подчеркнула, что она состоялась в условиях, которые, по мнению защиты, могут свидетельствовать о возможном провокационном поведении со стороны свидетеля. Защита отметила, что протокол НСРД, по их мнению, не соответствует отдельным требованиям процессуального законодательства, в материалах не отображен в полной мере механизм привлечения свидетеля к фиксации событий, содержание разговора имеет фрагментарный характер и не содержит четких договоренностей или однозначных подтверждений обвинения.

В ответ на вопрос относительно происхождения денежных средств, изъятых в рамках уголовного производства, сторона защиты сообщила, что судья предоставила пояснения относительно этих средств во время допроса в 2023 году. По словам защиты, судья отметила, что получила средства непосредственно от бывшего председателя Верховного Суда, однако настаивала, что они не были неправомерной выгодой. Защита утверждает, что средства передавались для помощи военнослужащему и решения его жилищных вопросов. Также отмечено, что судья ранее не получала подобных средств от этого лица.

Решение ВСП

Выслушав стороны, Высший Совет правосудия принял решение удовлетворить ходатайство заместителя Генерального прокурора — руководителя САП — частично и временно отстранить судью Верховного Суда от осуществления правосудия в рамках уголовного производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.