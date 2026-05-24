Ракета SpaceX взорвалась в Индийском океане после приводнения, видео

11:13, 24 мая 2026
Во время возвращения ускорителя первой ступени сработали не все двигатели.
 В Индийском океане взорвалась ракета SpaceX Starship V3 сразу после приводнения, пишет The Telegraph.

Starship V3 стартовала с новой стартовой площадки на базе Starbase в Техасе — через два дня после того, как Маск объявил о выходе SpaceX на IPO.

Во время часового полета, охватившего половину земного шара, ракета развернула 20 макетов спутников Starlink. Два из них были оборудованы камерами, впервые в истории программы удалось снять видео ракеты непосредственно в полете.

Во время возвращения ускорителя первой ступени сработали не все двигатели. Сам аппарат также имел меньше активных двигателей, чем планировалось, но продолжил движение на высоте 194 километра.

Starship вертикально вошла в Индийский океан в штатном режиме и в последний момент перевернулась и вспыхнула. Приводнение в океане было частью плана миссии.

