ТЦК не может вносить в Реестр данные о нарушении военного учета без привлечения к административной ответственности — суд

Донецкий окружной админсуд признал противоправным внесение ТЦК в Реестр «Оберег» и приложение «Резерв+» сведений о нарушении военного учета в отношении военнообязанного без составления протокола или постановления об административном правонарушении.

Донецкий окружной административный суд рассмотрел дело № 200/4538/25 относительно правомерности внесения территориальным центром комплектования и социальной поддержки в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о «нарушении правил воинского учета» без принятия постановления об административном правонарушении. Суд исследовал, имел ли ТЦК и СП законные основания для внесения таких данных в Реестр и отображения соответствующей информации в приложении «Резерв+».

Фактические обстоятельства дела

Истец, состоявший на воинском учете как военнообязанный и своевременно уточнивший военно-учетные данные, 30 мая 2025 года сформировал в приложении «Резерв+» электронный военно-учетный документ, в котором содержалась запись о «нарушении воинского учета». После этого он обратился в ТЦК и СП с запросом о предоставлении информации относительно оснований внесения таких сведений, а также о наличии составленных в отношении него процессуальных документов или обращений в органы полиции.

В ответе ТЦК и СП сообщил, что истец вызывался для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии путем направления распоряжения работодателю. Также ТЦК и СП указал, что в связи с неявкой истца он был «подан в розыск как нарушитель правил воинского учета». Отдельно ответчик сослался на то, что истец как внутренне перемещенное лицо не стал на воинский учет по фактическому месту проживания, чем нарушил требования части 4 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Истец отрицал факт надлежащего уведомления о вызове в ТЦК и СП и подчеркивал, что никакой повестки не получал. Кроме того, он указывал, что никакого протокола или постановления о привлечении его к административной ответственности за нарушение правил воинского учета составлено не было.

Во время рассмотрения дела суд установил, что в материалах дела отсутствуют доказательства трудоустройства истца в обществе, которому якобы направлялось распоряжение о вызове, а также отсутствуют доказательства направления такого распоряжения работодателю, вручения истцу повестки либо отказа от ее получения.

Выводы суда

Суд подробно проанализировал положения Конституции Украины, Законов «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», а также Порядка организации и ведения воинского учета и Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Суд отметил, что вызов военнообязанного в ТЦК и СП для уточнения данных либо прохождения ВВК может осуществляться как путем непосредственного вручения повестки, так и через работодателя. Вместе с тем надлежащим подтверждением оповещения является личная подпись о получении повестки, видеофиксация вручения либо иные предусмотренные законом подтверждения.

Поскольку ответчик не предоставил доказательств вручения истцу повестки либо надлежащего уведомления о вызове, суд пришел к выводу, что ТЦК и СП не доказал факт нарушения истцом обязанности явиться по вызову.

Вместе с тем суд согласился с доводами ответчика о том, что истец, будучи внутренне перемещенным лицом, не стал на воинский учет по фактическому месту проживания, чем нарушил требования части 4 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Однако суд подчеркнул, что даже при наличии нарушения правил воинского учета ТЦК и СП обязан действовать исключительно способом, предусмотренным законом. Суд обратил внимание, что законодательство предусматривает привлечение лица к административной ответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП путем составления протокола либо вынесения постановления уполномоченным должностным лицом ТЦК и СП. Только после такого привлечения к административной ответственности соответствующие сведения могут быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Суд отдельно подчеркнул, что Закон «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» содержит исчерпывающий перечень сведений, которые могут быть внесены в Реестр. К такому перечню относятся данные о привлечении лица к административной ответственности по статьям 210 и 210-1 КУоАП с указанием даты, номера и содержания протокола либо постановления. В то же время закон не предусматривает внесение в Реестр общей информации о «нарушении правил воинского учета» без оформления соответствующего решения об административном правонарушении.

Суд пришел к выводу, что внесение ТЦК и СП в Реестр сведений о «нарушении правил воинского учета» без составления протокола или постановления об административном правонарушении является превышением полномочий и нарушает требования статьи 19 Конституции Украины.

В результате суд признал противоправными действия ТЦК и СП по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении истцом правил воинского учета и обязал исключить эти сведения из Реестра. Также суд взыскал в пользу истца расходы по уплате судебного сбора.

