Отсутствие решений в архиве не подтверждает незаконность государственной регистрации недвижимости — КГС ВС

Верховный Суд пересмотрел спор об отмене государственной регистрации права собственности на жилые дома и возвращении земельных участков общине.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 179/1099/23 об отмене государственной регистрации права собственности на жилые дома и возврате земельных участков коммунальной собственности территориальной общине. Спор возник после того, как прокуратура заявила о незаконной регистрации права собственности на основании поддельных правоустанавливающих документов и фактическом использовании земельных участков под размещение солнечных панелей.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда пришел к выводу, что прокурор не доказал подделку документов, на основании которых была проведена государственная регистрация права собственности, а также не предоставил надлежащих и допустимых доказательств незаконности самой регистрации.

Фабула дела

Руководитель Самаровской окружной прокуратуры Днепропетровской области в интересах государства в лице Чернеччинского сельского совета обратился в суд с иском об отмене государственной регистрации права собственности на 11 жилых домов и возврате земельных участков коммунальной собственности.

Прокуратура указывала, что в апреле и мае 2021 года частный нотариус зарегистрировала за ответчиком право собственности на жилые дома в селе Гупаловка Самаровского района Днепропетровской области. Основанием для регистрации были свидетельства о праве собственности, выданные в 1997–2002 годах на основании решений органов местного самоуправления.

Во время досудебного расследования в уголовном производстве было установлено, что указанные решения исполкомов сельского и районного советов в архивных документах не обнаружены, а соответствующие свидетельства, по утверждению прокуратуры, фактически не выдавались. На этом основании прокурор указывал, что государственная регистрация права собственности была проведена незаконно на основании поддельных документов.

Прокуратура также отмечала, что после регистрации права собственности ответчик оформил техническую документацию относительно земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов. При этом Чернеччинский сельский совет не принимал решений о передаче этих земельных участков в частную собственность, аренду или пользование.

Согласно техническому отчету по геодезическим работам, на большинстве земельных участков были размещены солнечные панели, а капитальные жилые сооружения либо отсутствовали, либо фактически не соответствовали зарегистрированным объектам недвижимости. Также сельский совет сообщил об отсутствии в похозяйственных книгах информации о жилых домах и их владельцах по соответствующим адресам.

Решения судов

Магдалиновский районный суд Днепропетровской области отказал в удовлетворении иска. Суд первой инстанции исходил из того, что прокурор не доказал факт непринятия органами местного самоуправления решений, ставших основанием для государственной регистрации права собственности на жилые дома. Также суд отметил, что земельные участки остаются в коммунальной собственности территориальной общины, а потому нарушение имущественных прав сельского совета не доказано.

Днепровский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск. Апелляционный суд признал установленным факт незаконной государственной регистрации права собственности на жилые дома на основании поддельных документов и пришел к выводу о незаконном занятии земель коммунальной собственности, которые фактически использовались для размещения солнечных панелей. Суд отменил государственную регистрацию права собственности на жилые дома и обязал ответчика вернуть территориальной общине 11 земельных участков.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что государственная регистрация права собственности является лишь одним из юридических фактов в составе, необходимом для возникновения права собственности, но сама по себе не является самостоятельным основанием его возникновения.

Суд подчеркнул, что гражданское судопроизводство основывается на принципе состязательности сторон, а доказывание не может базироваться на предположениях. При этом обстоятельства, которые по закону должны подтверждаться определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться другими средствами.

Верховный Суд установил, что государственная регистрация права собственности была проведена на основании свидетельств о праве частной собственности на жилые дома, выданных органами местного самоуправления в 1997–2002 годах. Материалы дела не содержали надлежащих и допустимых доказательств того, что эти свидетельства являются поддельными. Кроме того, требования о признании таких свидетельств недействительными по делу не заявлялись.

Суд отдельно обратил внимание, что письма архивного сектора районной государственной администрации и Чернеччинского сельского совета не содержат информации о выдаче или невыдаче свидетельств о праве собственности. Сведения о том, что отдельные решения органов местного самоуправления не поступали в архив, не свидетельствуют о том, что такие решения вообще не принимались, и не могут быть основанием для вывода о подделке правоустанавливающих документов.

Также Верховный Суд указал, что технический отчет по геодезическим работам, согласно которому на большинстве земельных участков расположены солнечные панели, а не жилые дома, не подтверждает незаконность государственной регистрации права собственности. Суд подчеркнул, что оспариваемые регистрационные действия были проведены на основании свидетельств о праве собственности, выданных в 1997, 2001 и 2002 годах, а эти документы недействительными не признавались.

По выводу Верховного Суда, прокурор не опроверг правомерность приобретения ответчиком права собственности на имущество, расположенное на спорных земельных участках. В связи с этим суд кассационной инстанции пришел к выводу о законности решения суда первой инстанции и отменил постановление апелляционного суда, оставив в силе решение об отказе в иске.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

