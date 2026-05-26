Полиция призвала родителей быть осторожными — открытые окна представляют смертельную опасность для детей

Правоохранители просят взрослых не оставлять детей без присмотра даже на короткое время.

Полицейские ювенальной превенции Днепра обратились к родителям с призывом внимательнее следить за безопасностью детей в быту, особенно в период теплой погоды, когда окна часто оставляют открытыми.

Правоохранители отмечают, что сочетание открытых окон и детского любопытства может привести к трагическим последствиям. Отдельно отмечается, что москитные сетки не являются средством защиты, поскольку создают лишь визуальное препятствие, но не способны выдержать вес ребенка.

Чтобы снизить риск несчастных случаев, полицейские рекомендуют соблюдать следующие правила:

не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами;

устанавливать на окна специальные защитные устройства;

не позволять детям играть на подоконниках;

убирать мебель и предметы возле окон, которые могут помочь ребенку залезть на подоконник;

проветривать помещение через форточки или в режиме вертикального открывания.

В полиции подчеркивают, что безопасность ребенка зависит от внимательности взрослых, а даже кратковременное отсутствие присмотра может привести к непоправимым последствиям.

