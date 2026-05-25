  В Украине

Как через суд установить юридический факт при отсутствии документов

22:54, 25 мая 2026
Украинцам объяснили, как через суд установить факт, имеющий юридическое значение.
Когда человек не имеет документов, подтверждающих определенное обстоятельство — ему нужно установить факт, имеющий юридическое значение.

В системе бесплатной правовой помощи объяснили, что речь идет о ситуациях, когда человек не имеет документов, подтверждающих определенные обстоятельства. В частности, это может касаться:

  • проживания одной семьей;
  • пребывания на содержании;
  • права собственности на имущество;
  • рождения или смерти на временно оккупированной территории;
  • родственных связей.

В таких случаях в основном это делается в судебном порядке.

Суд может установить юридический факт при условии, что:

  • такой факт порождает юридические последствия, то есть от него зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав
  • действующим законодательством не предусмотрен иной порядок его установления
  • заявитель не имеет другой возможности получить или восстановить утраченный или уничтоженный документ, удостоверяющий факт, имеющий юридическое значение
  • установление факта не связывается с последующим разрешением спора о праве.

В заявлении в суд должно быть указано, какой факт необходимо установить и с какой целью; причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт; доказательства, подтверждающие факт.

Вместе с тем, суд не рассматривает дела относительно:

  • установления факта принадлежности человеку паспорта, военного билета, билета о членстве в объединении граждан
  • свидетельств, которые выдают органы государственной регистрации актов гражданского состояния.

В таких случаях гражданам советуют обращаться непосредственно в орган, который выдал соответствующий документ.

