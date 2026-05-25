Как через суд установить юридический факт при отсутствии документов

Украинцам объяснили, как через суд установить факт, имеющий юридическое значение.

Когда человек не имеет документов, подтверждающих определенное обстоятельство — ему нужно установить факт, имеющий юридическое значение.

В системе бесплатной правовой помощи объяснили, что речь идет о ситуациях, когда человек не имеет документов, подтверждающих определенные обстоятельства. В частности, это может касаться:

проживания одной семьей;

пребывания на содержании;

права собственности на имущество;

рождения или смерти на временно оккупированной территории;

родственных связей.

В таких случаях в основном это делается в судебном порядке.

Суд может установить юридический факт при условии, что:

такой факт порождает юридические последствия, то есть от него зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав

действующим законодательством не предусмотрен иной порядок его установления

заявитель не имеет другой возможности получить или восстановить утраченный или уничтоженный документ, удостоверяющий факт, имеющий юридическое значение

установление факта не связывается с последующим разрешением спора о праве.

В заявлении в суд должно быть указано, какой факт необходимо установить и с какой целью; причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт; доказательства, подтверждающие факт.

Вместе с тем, суд не рассматривает дела относительно:

установления факта принадлежности человеку паспорта, военного билета, билета о членстве в объединении граждан

свидетельств, которые выдают органы государственной регистрации актов гражданского состояния.

В таких случаях гражданам советуют обращаться непосредственно в орган, который выдал соответствующий документ.

