Как через суд установить юридический факт при отсутствии документов
Когда человек не имеет документов, подтверждающих определенное обстоятельство — ему нужно установить факт, имеющий юридическое значение.
В системе бесплатной правовой помощи объяснили, что речь идет о ситуациях, когда человек не имеет документов, подтверждающих определенные обстоятельства. В частности, это может касаться:
- проживания одной семьей;
- пребывания на содержании;
- права собственности на имущество;
- рождения или смерти на временно оккупированной территории;
- родственных связей.
В таких случаях в основном это делается в судебном порядке.
Суд может установить юридический факт при условии, что:
- такой факт порождает юридические последствия, то есть от него зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав
- действующим законодательством не предусмотрен иной порядок его установления
- заявитель не имеет другой возможности получить или восстановить утраченный или уничтоженный документ, удостоверяющий факт, имеющий юридическое значение
- установление факта не связывается с последующим разрешением спора о праве.
В заявлении в суд должно быть указано, какой факт необходимо установить и с какой целью; причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт; доказательства, подтверждающие факт.
Вместе с тем, суд не рассматривает дела относительно:
- установления факта принадлежности человеку паспорта, военного билета, билета о членстве в объединении граждан
- свидетельств, которые выдают органы государственной регистрации актов гражданского состояния.
В таких случаях гражданам советуют обращаться непосредственно в орган, который выдал соответствующий документ.
