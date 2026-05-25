В Ровенской области судили мужчину за убийство родных брата и сестры на глазах у малолетних детей

21:05, 25 мая 2026
Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения лишил жизни брата и сестру, суд признал его виновным.
В Ровенской области судили мужчину за убийство родных брата и сестры на глазах у малолетних детей
Коллегия судей Дубровицкого районного суда Ровенской области огласила приговор по уголовному делу по обвинению К. в совершении умышленного убийства двух человек, которые были между собой родными братом и сестрой.

Обстоятельства дела № 572/1238/26

Судом установлено, что 2 ноября 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый лишил жизни двух граждан, нанеся каждому из них ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Преступление было совершено в присутствии трех малолетних детей.

В ходе рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину, однако суд не счел это искренним раскаянием, поскольку обвиняемый указал, что не помнит значительной части событий и не проявил должной критической оценки своих действий.

Что решил суд

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц), и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей — матери погибших — и взыскал с обвиняемого в ее пользу 17 988 гривен имущественного ущерба (расходы на похороны) и 3 000 000 гривен морального ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу, поскольку в течение тридцати дней со дня его оглашения он может быть обжалован в Ровенском апелляционном суде.

