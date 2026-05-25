На Рівненщині судили чоловіка за вбивство рідних брата та сестри на очах у малолітніх дітей

21:05, 25 травня 2026
Обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння позбавив життя брата і сестру, суд визнав його винним.
Колегія суддів Дубровицького районного суду Рівненської області проголосила вирок у кримінальному провадженні за обвинуваченням К. у вчиненні умисного вбивства двох людей, які були між собою рідними братом та сестрою.

Обставини справи № 572/1238/26

Судом встановлено, що 2 листопада 2025 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, обвинувачений позбавив життя двох громадян, завдавши кожному з них ножових поранень, несумісних із життям. Злочин було вчинено у присутності трьох малолітніх дітей.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав свою вину, однак суд не визнав це щирим каяттям, оскільки обвинувачений вказав, що не пам’ятає значної частини подій та не виявив належної критичної оцінки своїх дій.

Що вирішив суд

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб), та призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої — матері загиблих — та стягнув з обвинуваченого на її користь 17 988 гривень майнової шкоди (витрати на поховання) та 3 000 000 гривень моральної шкоди.

Вирок ще не набрав законної сили, оскільки протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду.

суд вбивство Рівне

