Україні вдалося стабілізувати фронт завдяки дронам і далекобійним ударам — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося стабілізувати фронт, водночас держава продовжує переговори зі США та європейськими партнерами щодо посилення ППО і виробництва антибалістичних систем на тлі їх глобального дефіциту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті завдяки стійкості українських військових, використанню дронів, технологічних рішень та далекобійних ударів. Водночас глава держави наголосив, що одним із головних пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони та пошук додаткових систем антибалістичного захисту на тлі глобального дефіциту через війну з Іраном.

За його словами, Україна продовжує переговори з міжнародними партнерами щодо постачання та виробництва систем протиповітряної оборони, однак у світі виник дефіцит антибалістичних систем через війну з Іраном.

Зеленський зазначив, що тривалий час не було прогресу у співпраці зі США щодо розширення виробництва антибалістики, тому зараз Україна разом із європейськими партнерами працює над прискоренням виробництва власних систем на території Європи. Президент подякував президенту Франції Емманюелю Макрону та іншим союзникам за готовність підтримувати ці проєкти.

Водночас глава держави підкреслив, що Україна і надалі розраховує на підтримку Сполучених Штатів у сфері ППО. За його словами, програма PURL продовжує працювати, Європа допомагає фінансово, однак для посилення захисту українців необхідне також лідерство США.

