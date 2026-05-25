Зеленський допустив можливість завершити «гарячу фазу» війни до листопада за умови гарантій безпеки — депутати

20:25, 25 травня 2026
Володимир Зеленський провів зустріч із представниками фракції «Слуга народу», під час якої обговорили можливі сценарії завершення гарячої фази війни, міжнародні переговори, перспективи відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.
Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з представниками фракції «Слуга народу» основну увагу приділили питанням можливого завершення гарячої фази війни, міжнародним переговорам та роботі Верховної Ради. Про це повідомили народні депутати за підсумками зустрічі.

За словами нардепів, Президент зазначив, що за умови надання Україні гарантій безпеки до листопада розглядається можливість завершення гарячої фази війни. При цьому, як повідомляється, глава держави наголосив на необхідності не допустити ситуації, за якої РФ могла б використати паузу для підготовки нового наступу.

Також під час зустрічі йшлося про міжнародні переговори. За інформацією депутатів, Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує визначення представника від Європи для модерації мирного треку, а також прибуття делегації зі США найближчим часом.

Окремо Президент, як стверджують учасники зустрічі, наголосив, що українська влада докладає зусиль для недопущення переговорів щодо України без участі самої України, водночас визнавши існування таких ініціатив.

Під час обговорення євроінтеграції, за словами депутатів, Президент заявив, що Верховна Рада виконала всі необхідні вимоги для відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, і очікується, що їх можуть відкрити вже до літа.

Також, як повідомляється, піднімалося питання голосувань у парламенті, зокрема щодо законопроєктів, пов’язаних із закупівлями, митними змінами та законопроєктом про SEPA.

Кадрові питання під час зустрічі не обговорювалися. Крім того, Президент вислухав звернення парламентарів щодо роботи очільників ОВА, місцевої влади та проблем внутрішньо переміщених осіб.

