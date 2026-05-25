Хто і як може заборонити виїзд за кордон України – пояснення Мін’юсту

Громадяни можуть перевірити наявність заборон через онлайн-сервіс ДПСУ.

Хто саме та в який спосіб встановлює обмеження на виїзд за кордон України, пояснило Одеське міжрегіональне управління Мін’юсту.

Зазначається, що рішення про тимчасове обмеження права виїзду за межі України можуть ухвалювати як суд, так і державний виконавець.

Для перевірки наявності таких обмежень, встановлених судом або органами державної виконавчої служби, працює сервіс «Особистий кабінет» Державної прикордонної служби України. Він доступний цілодобово з будь-якого пристрою — смартфона, планшета або комп’ютера — і дає змогу громадянам самостійно перевірити, чи є щодо них обмеження на виїзд за кордон.

У Мін’юсті нагадали, що під час примусового виконання судових рішень та рішень інших органів боржнику може бути тимчасово обмежено право виїзду за межі України.

Перший механізм передбачає звернення державного або приватного виконавця до суду. Згідно із Законом України «Про виконавче провадження», у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань виконавець має право ініціювати перед судом питання про тимчасове обмеження виїзду боржника — фізичної особи або керівника юридичної особи — до повного виконання рішення або погашення заборгованості.

Також Інструкція з організації примусового виконання рішень передбачає, що саме суд за поданням виконавця ухвалює рішення про таке обмеження.

Другий випадок — коли обмеження застосовує безпосередньо державний виконавець. Це стосується, зокрема, заборгованості зі сплати аліментів, якщо її розмір перевищує суму платежів за чотири місяці. У такому разі виконавець самостійно виносить постанову про тимчасове обмеження права виїзду за кордон до повного погашення боргу.

Окремо в Державній прикордонній службі наголосили, що обмеження, які діють в умовах воєнного стану для окремих категорій громадян, зокрема чоловіків віком 18–60 років, перевіряються за іншими правилами і в онлайн-кабінеті не відображаються.

