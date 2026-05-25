У Європі назвали країни, де реальні доходи населення зросли найбільше

19:53, 25 травня 2026
Польща, Португалія та Іспанія очолили рейтинг зростання реальних доходів домогосподарств у Європі за останні два роки.
Польща та Португалія за підсумками останніх двох років показали найбільше зростання реальних доходів домогосподарств у Європі. Серед найбільших економік лідерство утримує Іспанія. Про це повідомляє Euronews із посиланням на дані OECD.

У міжнародній статистиці для оцінки економічного розвитку використовують різні показники, однак зростання ВВП не завжди відображає реальний рівень доходів населення навіть з урахуванням інфляції.

Реальний дохід домогосподарств на душу населення показує, скільки коштів люди фактично мають для витрат або заощаджень, що дає точніше уявлення про рівень життя.

За даними OECD, у 14 із 16 європейських країн у 2025 році реальні доходи зросли порівняно з 2024 роком, тоді як у двох країнах було зафіксовано спад.

Найвищі темпи зростання показала Польща — 4,1%. В організації пояснили, що підвищення зарплат компенсувало скорочення соціальних виплат, що й забезпечило прискорення зростання доходів домогосподарств.

Португалія (2%) та Нідерланди (2,3%) також увійшли до країн із приростом понад 2%. У Данії (1,9%), Греції (1,8%) та Іспанії (1,5%) зростання становило від 1,5% до 2%.

У Бельгії (1,4%), Угорщині (1,2%) та Швеції (1,2%) зафіксовано підвищення більш ніж на 1%.

Серед великих економік Італія показала зростання на рівні 0,8%. Чехія, Велика Британія та Німеччина зафіксували ще нижчі темпи — 0,7%, 0,7% та 0,6% відповідно. У Франції зростання було мінімальним — 0,2%.

Водночас у Великій Британії останній квартал 2025 року показав відновлення після попереднього спаду, що пов’язують зі зростанням зарплат, соціальних виплат і зниженням податкового навантаження.

Єдиними країнами зі зниженням реальних доходів стали Фінляндія та Австрія — мінус 0,7% та 1,8% відповідно. У Фінляндії це пояснюють слабким економічним зростанням, зростанням безробіття та скороченням державних витрат, а також підвищенням податків.

Загалом у країнах OECD темпи зростання реальних доходів домогосподарств у 2025 році сповільнилися до 0,8% проти 2,1% роком раніше.

