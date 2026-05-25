У ЄС зменшується кількість мігрантів і шукачів притулку, але зростає кількість рішень про репатріацію

Євростат фіксує зниження міграційних потоків до ЄС та одночасне посилення політики повернення іноземців, найбільше рішень про висилку ухвалюють Франція, Німеччина та Швеція.

Кількість іммігрантів і шукачів притулку в Європейському Союзі знижується, тоді як кількість рішень про репатріацію зростає. Найбільше таких рішень і фактичних висилок припадає на Німеччину, Францію та Швецію. Про це повідомляє Euronews із посиланням на дані Євростату.

За статистикою, кількість людей, які в’їжджають до ЄС, поступово зменшується: з 5,4 мільйона у 2022 році до 4,5 мільйона у 2024 році, що становить спад приблизно на 24%.

У 2025 році також скоротилася кількість осіб, які отримали міжнародний захист — до 361 тисячі, що є найнижчим показником із 2019 року.

Водночас у ЄС фіксується зростання кількості рішень про повернення мігрантів. У 2024 році їх кількість сягнула майже 500 тисяч, що є найвищим рівнем із 2019 року. Реально було виконано близько 155 тисяч висилок — найбільше з 2020 року.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер заявив, що ЄС перебуває на завершальному етапі масштабної реформи міграційної політики та посилює контроль зовнішніх кордонів, зокрема через впровадження нової системи в’їзду та виїзду.

За його словами, ЄС також розширює співпрацю з третіми країнами для запобігання нелегальній міграції та контрабанді людей, однак визнає, що процес ще не завершений.

Серед громадян, яких найчастіше повертали у 2025 році, були громадяни Туреччини (понад 13 тисяч), Грузії (10 475), Сирії (8 370) та Албанії (8 020).

За кількістю фактичних висилок лідирує Німеччина — майже 30 тисяч випадків, далі йдуть Франція (близько 15 тисяч) і Швеція (понад 11 тисяч).

Водночас Франція видала найбільше рішень про повернення — 138 тисяч, тоді як у Німеччині цей показник становив 55 тисяч. Іспанія винесла 54 тисячі таких рішень, Нідерланди — 32 тисячі.

У звіті пояснюється, що значна частина рішень про репатріацію не виконується через складнощі з визначенням країни походження мігрантів, стан здоров’я або юридичні обмеження, зокрема у випадках неповнолітніх без супроводу.

Окремо зазначається, що у 2025 році на кордонах ЄС було відмовлено у в’їзді приблизно 133 тисячам осіб. Найчастіше причиною відмови було відсутність обґрунтованої мети перебування, перевищення дозволеного терміну перебування, відсутність візи або наявність попередніх попереджень у базах даних.

Найбільше відмов на кордоні зафіксувала Польща — майже 30 тисяч випадків, далі йде Франція з понад 12 тисячами.

У звіті Євростату також зазначається, що країни ЄС суттєво просунулися у впровадженні нового міграційного пакту, який передбачає посилення контролю кордонів і водночас спільні правила щодо надання притулку та розподілу відповідальності між державами-членами.

