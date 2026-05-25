  1. В Україні

Змінили дані в паспорті чи адресі – як оновити інформацію в податковому реєстрі

20:11, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Звернутися можна до будь-якого контролюючого органу або онлайн.
Змінили дані в паспорті чи адресі – як оновити інформацію в податковому реєстрі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі зміни персональних даних, які містяться в обліковій картці фізичної особи — платника податків, необхідно подати заяву за формою № 5ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, а також пред’явити документ, що посвідчує особу. Про це повідомили в ДПС у Тернопільській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Подати таку заяву можна до податкового органу за місцем податкової адреси (місцем проживання). У випадку зміни місця проживання звернення подається до податкового органу за новою адресою або до будь-якого контролюючого органу.

Заява форми № 5ДР заповнюється на підставі даних паспорта та інших документів, що підтверджують зміну персональної інформації.

Для підтвердження зареєстрованого або задекларованого місця проживання разом із копією документа необхідно надати один із таких документів:

  • витяг з реєстру територіальної громади;
  • паспорт у формі книжечки;
  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • довідку внутрішньо переміщеної особи.

Подати документи також можна в електронній формі — через Електронний кабінет платника податків або мобільний застосунок «Моя податкова». До заяви додаються копії документів, що підтверджують зміни в облікових даних.

Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року № 822, зміни до облікових даних вносяться протягом трьох робочих днів після подання заяви за формою № 5ДР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова документи податки

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ФОПи та підприємства можуть лише зафіксувати збитки від війни: чому не працює система відшкодування втрат

Українські підприємці можуть фіксувати збитки та претендувати на компенсацію через державні й міжнародні інструменти.

Чому АМКУ надав дозвіл на мегаугоду Paramount та Warner Bros. Discovery

Рішення АМКУ офіційно легітимізує присутність нового медіа-гіганта в українському медіаполі.

Ветеранам із тяжкими пораненнями хочуть платити до 100% середньої зарплати за рахунок репарацій РФ

В Україні пропонують запровадити окрему щомісячну допомогу ветеранам війни із суттєвою втратою функціональності, розмір якої залежатиме від ступеня втрати професійної працездатності.

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Українські банки готують до екстраподатку 50% ще на два роки, попри опір НБУ

Через плани продовжити 50% податку на прибуток банків на 2026–2027 роки НБУ заявляє про ризики зупинки кредитування бізнесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]