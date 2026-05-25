Змінили дані в паспорті чи адресі – як оновити інформацію в податковому реєстрі

Звернутися можна до будь-якого контролюючого органу або онлайн.

У разі зміни персональних даних, які містяться в обліковій картці фізичної особи — платника податків, необхідно подати заяву за формою № 5ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, а також пред’явити документ, що посвідчує особу. Про це повідомили в ДПС у Тернопільській області.

Подати таку заяву можна до податкового органу за місцем податкової адреси (місцем проживання). У випадку зміни місця проживання звернення подається до податкового органу за новою адресою або до будь-якого контролюючого органу.

Заява форми № 5ДР заповнюється на підставі даних паспорта та інших документів, що підтверджують зміну персональної інформації.

Для підтвердження зареєстрованого або задекларованого місця проживання разом із копією документа необхідно надати один із таких документів:

витяг з реєстру територіальної громади;

паспорт у формі книжечки;

тимчасове посвідчення громадянина України;

довідку внутрішньо переміщеної особи.

Подати документи також можна в електронній формі — через Електронний кабінет платника податків або мобільний застосунок «Моя податкова». До заяви додаються копії документів, що підтверджують зміни в облікових даних.

Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року № 822, зміни до облікових даних вносяться протягом трьох робочих днів після подання заяви за формою № 5ДР.

