Орендоване держмайно після ремонту продаватимуть лише через Prozorro

Уряд змінив правила малої приватизації та скасував можливість викупу орендованого державного і комунального майна без конкуренції — відтепер такі об’єкти продаватимуть лише через відкриті онлайн-аукціони у Prozorro.

Кабінет Міністрів оновив правила малої приватизації та запровадив обов’язкові відкриті онлайн-аукціони для продажу орендованого державного і комунального майна. Про нові зміни повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Тепер об’єкти державної та комунальної власності, які орендарі ремонтували або модернізували, можна буде придбати виключно через систему Prozorro.Продажі.

Як пояснила глава уряду, раніше нерідко використовували схему позаконкурентного викупу: майно брали в оренду, вкладали кошти у так звані невід’ємні поліпшення, а потім отримували право викупити об’єкт без проведення аукціону і за заниженою вартістю.

«Через це громади і держава недоотримували кошти», — наголосила Юлія Свириденко.

За даними Transparency International Ukraine, під час позаконкурентного викупу держава та громади в середньому отримували майже на 45% менше коштів, ніж у разі продажу майна через відкриті торги.

Також Юлія Свириденко повідомила, що упродовж 2021–2024 років онлайн-аукціони принесли понад 3 млрд грн надходжень, що більш ніж удвічі перевищило доходи від викупу об’єктів без конкуренції.

«Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком. Водночас ми зберігаємо захист для добросовісного бізнесу: підтверджені інвестиції орендаря у невід’ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку», — зазначила прем’єрка.

