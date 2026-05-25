Арендованное госимущество после ремонта будут продавать только через Prozorro

Правительство изменило правила малой приватизации и отменило возможность выкупа арендованного государственного и коммунального имущества без конкуренции — теперь такие объекты будут продавать только через открытые онлайн-аукционы в Prozorro.

Кабинет Министров обновил правила малой приватизации и ввел обязательные открытые онлайн-аукционы для продажи арендованного государственного и коммунального имущества. О новых изменениях сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Теперь объекты государственной и коммунальной собственности, которые арендаторы ремонтировали или модернизировали, можно будет приобрести исключительно через систему Prozorro.

Как пояснила глава правительства, ранее часто использовали схему внеконкурентного выкупа: имущество брали в аренду, вкладывали средства в так называемые неотъемлемые улучшения, а затем получали право выкупить объект без проведения аукциона и по заниженной стоимости.

«Из-за этого общины и государство недополучали средства», — подчеркнула Юлия Свириденко.

По данным Transparency International Ukraine, во время внеконкурентного выкупа государство и общины в среднем получали почти на 45% меньше средств, чем при продаже имущества через открытые торги.

Также Юлия Свириденко сообщила, что за 2021–2024 годы онлайн-аукционы принесли более 3 млрд грн поступлений, что более чем вдвое превысило доходы от выкупа объектов без конкуренции.

«Теперь цена будет формироваться конкуренцией и рынком. В то же время мы сохраняем защиту для добросовестного бизнеса: подтвержденные инвестиции арендатора в неотъемлемые улучшения будут компенсироваться или засчитываться во время окончательного расчета», — отметила премьер.

