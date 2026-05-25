В Украине готовят новую программу льготного кредитования жилья для молодежи

В Украине планируется расширить программы обеспечения молодежи жильем и внедрить новые механизмы льготного ипотечного кредитования с привлечением международного финансирования.

В Украине готовят новые механизмы поддержки молодежи в сфере жилищного обеспечения, в частности программы льготного ипотечного кредитования с привлечением международного финансирования.

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта рассмотрел результаты деятельности Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству за 2025 год, основные направления работы на 2026 год, а также состояние реализации права молодежи на жилье в соответствии со статьей 16 Закона Украины «Об основных принципах молодежной политики».

В Комитете отметили, что Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству является специализированным учреждением, которое обеспечивает реализацию государственной политики в сфере жилищного обеспечения молодежи, в частности через механизмы долгосрочного льготного кредитования.

Председатель правления Фонда сообщил, что учреждение продолжает реализовывать жилищные программы при поддержке международных финансовых организаций. По его словам, это позволяет создавать условия для расширения таких программ без дополнительной нагрузки на государственный бюджет. Также он поблагодарил народных депутатов — членов Комитета за поддержку инициатив в сфере молодежной политики.

Во время обсуждения народные депутаты подчеркнули, что проблема доступа молодежи к жилью в Украине остается актуальной. По их словам, возможности действующих программ не соответствуют реальному спросу, а значительная часть молодых граждан не может приобрести собственное жилье из-за низких доходов и высокой стоимости недвижимости. Ситуацию также осложнили полномасштабная война и увеличение количества внутренне перемещенных лиц, среди которых много молодежи.

В Комитете обратили внимание, что действующие финансово-кредитные механизмы имеют ограниченное финансирование и не обеспечивают достаточного охвата целевой аудитории. В то же время положительно оценивается наличие институциональной базы и опыта реализации жилищных программ, которые могут стать основой для их дальнейшего развития.

Отдельно участники заседания отметили эффективность программ для внутренне перемещенных лиц и подготовку новых инструментов поддержки ветеранов войны. По мнению Комитета, этот опыт может быть использован для расширения программ обеспечения молодежи жильем с привлечением международного финансирования.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Кабинету Министров продлить до 2030 года действие Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2013–2026 годы, а также проработать возможность восстановления с 2027 года финансирования программы льготного долгосрочного кредитования молодых семей и одиноких молодых граждан на строительство, реконструкцию и приобретение жилья.

Кроме того, Министерству развития общин и территорий совместно с Министерством молодежи и спорта рекомендовано подготовить предложения по запуску новой программы льготного ипотечного кредитования молодежи с применением механизмов, которые уже используются в программах для ВПЛ и ветеранов.

Министерству финансов также рекомендовано рассмотреть возможность поддержки такой инициативы и привлечения ресурсов международных финансовых организаций, в частности Банка развития Совета Европы.

Отдельные рекомендации касаются Министерства социальной политики, семьи и единства Украины. Ему предложено проработать возможность создания дополнительных механизмов поддержки молодых семей в рамках программ льготного кредитования, включая частичную компенсацию кредитных обязательств.

