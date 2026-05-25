Почему АМКУ предоставил разрешение на мегасделку Paramount и Warner Bros. Discovery

16:25, 25 мая 2026
Решение АМКУ официально легитимизирует присутствие нового медиагиганта в украинском медиаполе.
Антимонопольный комитет Украины принял решение № 21-05/2026 о предоставлении разрешения компании Paramount Skydance Corporation (США) на опосредованное приобретение контроля над Warner Bros. Discovery, Inc. через компанию Prince Sub Inc.

Эта сделка является частью одного из крупнейших медиаслияний в мире. Сделка такой стоимости — около 110 миллиардов долларов — попадает под анализ регуляторов во всех юрисдикциях, где участники концентрации имеют значительную долю рынка или объемы активов.

Для Украины этот кейс является показательным с точки зрения оценки влияния глобальных медиахолдингов на локальный рынок дистрибуции контента, стриминговых услуг и рекламы. Предоставление разрешения свидетельствует о том, что АМКУ не видит в этой концентрации признаков монополизации или существенного ограничения конкуренции на внутреннем рынке Украины, несмотря на масштабность объединения активов HBO, Discovery, CNN и Paramount.

Антимонопольный комитет Украины проанализировал сделку с точки зрения ее влияния на конкуренцию на территории Украины. По результатам рассмотрения регулятор пришел к выводу, что объединенная структура не приобретает доминирующего положения на ключевых сегментах медиарынка.

АМКУ действовал на основании Закона Украины «О защите экономической конкуренции», статья 22 которого определяет виды концентраций, подлежащих контролю Комитета.

Совокупная доля Warner Bros. Discovery и Paramount в Украине относительно незначительна по сравнению с международными игроками, такими как Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, а также с национальными медиахолдингами.

Согласно официальному сообщению АМКУ, контроль приобретается опосредованно через компанию «Prince Sub Inc.». Использование такой SPV-компании (Special Purpose Vehicle) является юридическим инструментом для структурирования мегаслияний в США, что позволяет оптимизировать налоговую нагрузку и процедуры передачи акций. Для украинского регулятора было принципиальным установить конечных бенефициаров и структуру влияния после завершения транзакции.

АМКУ, предоставляя разрешение, учитывал, что Paramount Skydance выразила намерение купить всю компанию Warner Bros. Discovery целостно, в отличие от других претендентов, таких как Comcast или Netflix, которые были заинтересованы только в библиотеках контента. Такой подход обеспечивает большую стабильность активов.

Решение АМКУ свидетельствует об интегрированности Украины в глобальное экономико-правовое пространство, где крупные международные медиагруппы могут осуществлять корпоративные трансформации при условии отсутствия вреда для конкуренции на локальном уровне.

Таким образом, запланированное объединение Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance получило возможность реализации в Украине, что формально открывает очередной этап объединения мировых медиакомпаний с учетом национальных конкурентных требований.

