Военный через суд добился уменьшения алиментов: суд учел ранение и рождение второго ребенка

Деражнянский районный суд Хмельницкой области рассмотрел дело по иску военнослужащего об уменьшении размера алиментов с 1/4 до 1/6 части дохода в связи с увольнением со службы по состоянию здоровья после ранения и рождением второго ребенка.

Деражнянский районный суд Хмельницкой области рассмотрел гражданское дело № 672/1399/25 об уменьшении размера алиментов, взыскиваемых с отца на содержание несовершеннолетнего ребенка. Суд исследовал, имеются ли достаточные правовые основания для пересмотра ранее установленного размера алиментов в связи с изменением семейного и материального положения плательщика.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием уменьшить размер алиментов, определенных судебным приказом Деражнянского районного суда Хмельницкой области от 7 февраля 2022 года. Согласно этому приказу с него взыскивались алименты на содержание сына в размере одной четвертой части всех видов заработка ежемесячно, но не более десяти прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

Истец обосновывал свои требования тем, что после вынесения судебного приказа его жизненные обстоятельства существенно изменились. В частности, он проходил военную службу в составе Вооруженных Сил Украины, однако после полученного ранения и ухудшения состояния здоровья был уволен с военной службы в запас по состоянию здоровья в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 5 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». В результате этого он утратил стабильное денежное обеспечение военнослужащего, а его доходы стали существенно меньше и нестабильными.

Кроме того, после вынесения предыдущего решения суда истец вступил в брак, а в новой семье родился еще один ребенок, который также находится на его содержании. Супруга истца на момент рассмотрения дела находилась в декретном отпуске и не работала.

Ответчица подала в суд заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие и сообщила, что не возражает против удовлетворения исковых требований.

Выводы суда

Суд отметил, что в соответствии с частью 1 статьи 180 Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия.

При этом статья 182 Семейного кодекса Украины предусматривает, что при определении размера алиментов суд учитывает состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика алиментов, наличие у плательщика других детей, а также иные обстоятельства, имеющие существенное значение.

Суд также обратил внимание на положения части 1 статьи 192 Семейного кодекса Украины, согласно которым размер алиментов впоследствии может быть уменьшен или увеличен в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения либо улучшения здоровья сторон.

Анализируя нормы семейного законодательства, суд пришел к выводу, что как изменение материального положения, так и изменение семейного положения являются самостоятельными основаниями для пересмотра размера алиментов. При этом суд сослался на правовой вывод Верховный Суд, изложенный в постановлении от 19 июня 2024 года по делу №686/22677/23, согласно которому изменение семейного положения может быть отдельным основанием для изменения размера алиментов независимо от изменения материального положения плательщика.

Суд установил, что на момент выдачи судебного приказа в 2022 году истец проходил военную службу по контракту и имел стабильное денежное обеспечение, а на его содержании находился только один ребенок. В дальнейшем у истца родился еще один ребенок, а после увольнения с военной службы по состоянию здоровья он утратил стабильный источник дохода.

По оценке суда, такие обстоятельства свидетельствуют о наличии объективных оснований для изменения ранее установленного размера алиментов, поскольку одновременно произошли изменения как материального, так и семейного положения плательщика.

С учетом необходимости обеспечения баланса в содержании обоих детей суд признал обоснованными требования об уменьшении алиментов. В результате суд изменил размер алиментов с одной четвертой части дохода до одной шестой части всех видов заработка плательщика, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста ежемесячно, начиная со дня вступления решения в законную силу и до достижения ребенком совершеннолетия.

Также суд взыскал с ответчицы в пользу истца 665 гривен.

