  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Совет судей согласовал изменения в АСДС и классификатор дел: что изменится для судов

15:58, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Совет судей Украины поддержал ряд изменений, которые касаются изменений в автоматизированную систему документооборота суда и обновление классификатора специализаций судей и категорий дел.
Совет судей согласовал изменения в АСДС и классификатор дел: что изменится для судов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей Украины поддержал ряд изменений, касающихся модернизации автоматизированной системы документооборота суда и обновления классификатора специализаций судей и категорий дел.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Одним из ключевых решений стало согласование проекта изменений в Общий классификатор специализаций судей и категорий дел. Этот документ является ключевым для ведения внутреннего документооборота, точного формирования судебной статистики и систематизации судебной практики в государстве.

Во время обновления классификатора ГСА учла предложения Верховного Суда, окружных административных судов и Министерства внутренних дел.

В частности:

  • Кассационного административного суда в составе Верховного Суда – из Классификатора исключены позиции по учету административных дел (в частности, относительно проведения очищения власти (люстрации) и социальной защиты детей войны);
  • Кировоградского окружного административного суда, которое основывается на части второй статьи 289-2 Кодекса административного судопроизводства Украины (административное дело по поводу временного ограничения права граждан Украины на выезд за пределы территории Украины рассматривается судом в течение 48 часов со дня подачи соответствующего искового заявления, поэтому целесообразно выделение таких дел в АСДС для их четкого мониторинга и оперативного автораспределения);
  • Министерства внутренних дел Украины относительно возможности отдельного учета лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (пока что в Классификаторе учет осуществляется одной строкой – о признании физического лица безвестно отсутствующим или объявлении умершим).

Отдельный блок изменений касался Положения об автоматизированной системе документооборота суда (АСДС). Речь идет об урегулировании порядка официального обнародования объявлений в хозяйственных делах на вебпортале судебной власти.

Изменения разработаны по обращению Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда и регламентируют четкий порядок официального обнародования на вебпортале судебной власти объявлений в хозяйственных процессах.

В частности, это касается:

  • открытия производства по делу и отложения рассмотрения дела или объявления перерыва в заседании по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу его должностным лицом;
  • открытия производства по делу и отложения рассмотрения дела или объявления перерыва в заседании по делам о признании торговой марки (знака для товаров и услуг) общеизвестной;
  • открытия процедуры превентивной реструктуризации;
  • утверждения плана превентивной реструктуризации;
  • открытия производства по делу должника;
  • введения процедуры санации; признания должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры;
  • открытия производства по делу о неплатежеспособности должника;
  • признания должника банкротом и введения процедуры погашения долгов должника;
  • вызова в суд ответчика, третьего лица, свидетеля, зарегистрированное место жительства (пребывания), местонахождение или место работы которого неизвестно либо находится на временно оккупированной территории или в районе проведения антитеррористической операции;
  • иной информации относительно официального обнародования объявлений по делам в случаях, определенных законодательством.

В ГСА отметили, что после согласования изменений уже направили поручение государственному предприятию «Информационные судебные системы» для внедрения технических изменений в подсистеме АСДС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСА Рада судей Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

В парламенте не хотят отменять ценовые ограничения на медикаменты для военных во время лечения

Реализация подхода к доступу военнослужащих к лекарственным средствам требует синхронного обновления смежных законов.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]