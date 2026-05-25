Совет судей согласовал изменения в АСДС и классификатор дел: что изменится для судов

Совет судей Украины поддержал ряд изменений, которые касаются изменений в автоматизированную систему документооборота суда и обновление классификатора специализаций судей и категорий дел.

Одним из ключевых решений стало согласование проекта изменений в Общий классификатор специализаций судей и категорий дел. Этот документ является ключевым для ведения внутреннего документооборота, точного формирования судебной статистики и систематизации судебной практики в государстве.

Во время обновления классификатора ГСА учла предложения Верховного Суда, окружных административных судов и Министерства внутренних дел.

В частности:

Кассационного административного суда в составе Верховного Суда – из Классификатора исключены позиции по учету административных дел (в частности, относительно проведения очищения власти (люстрации) и социальной защиты детей войны);

Кировоградского окружного административного суда, которое основывается на части второй статьи 289-2 Кодекса административного судопроизводства Украины (административное дело по поводу временного ограничения права граждан Украины на выезд за пределы территории Украины рассматривается судом в течение 48 часов со дня подачи соответствующего искового заявления, поэтому целесообразно выделение таких дел в АСДС для их четкого мониторинга и оперативного автораспределения);

Министерства внутренних дел Украины относительно возможности отдельного учета лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (пока что в Классификаторе учет осуществляется одной строкой – о признании физического лица безвестно отсутствующим или объявлении умершим).

Отдельный блок изменений касался Положения об автоматизированной системе документооборота суда (АСДС). Речь идет об урегулировании порядка официального обнародования объявлений в хозяйственных делах на вебпортале судебной власти.

Изменения разработаны по обращению Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда и регламентируют четкий порядок официального обнародования на вебпортале судебной власти объявлений в хозяйственных процессах.

В частности, это касается:

открытия производства по делу и отложения рассмотрения дела или объявления перерыва в заседании по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу его должностным лицом;

открытия производства по делу и отложения рассмотрения дела или объявления перерыва в заседании по делам о признании торговой марки (знака для товаров и услуг) общеизвестной;

открытия процедуры превентивной реструктуризации;

утверждения плана превентивной реструктуризации;

открытия производства по делу должника;

введения процедуры санации; признания должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры;

открытия производства по делу о неплатежеспособности должника;

признания должника банкротом и введения процедуры погашения долгов должника;

вызова в суд ответчика, третьего лица, свидетеля, зарегистрированное место жительства (пребывания), местонахождение или место работы которого неизвестно либо находится на временно оккупированной территории или в районе проведения антитеррористической операции;

иной информации относительно официального обнародования объявлений по делам в случаях, определенных законодательством.

В ГСА отметили, что после согласования изменений уже направили поручение государственному предприятию «Информационные судебные системы» для внедрения технических изменений в подсистеме АСДС.

