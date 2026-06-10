Валерий Попов избран председателем Саксаганского районного суда Кривого Рога
07:54, 10 июня 2026
По результатам тайного голосования председателем Саксаганского райсуда г. Кривого Рога избран Валерий Попов.
В Саксаганском районном суде г. Кривого Рога состоялись собрания судей, в ходе которых рассматривался вопрос об избрании председателя суда.
По результатам тайного голосования председателем суда избран судья Валерий Попов.
Он будет занимать должность сроком на три года — с 28 мая 2026 года по 27 мая 2029 года.
Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.
А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.
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