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Валерий Попов избран председателем Саксаганского районного суда Кривого Рога

07:54, 10 июня 2026
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По результатам тайного голосования председателем Саксаганского райсуда г. Кривого Рога избран Валерий Попов.
Валерий Попов избран председателем Саксаганского районного суда Кривого Рога
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В Саксаганском районном суде г. Кривого Рога состоялись собрания судей, в ходе которых рассматривался вопрос об избрании председателя суда.

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По результатам тайного голосования председателем суда избран судья Валерий Попов.

Он будет занимать должность сроком на три года — с 28 мая 2026 года по 27 мая 2029 года.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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суд судья Кривой Рог Саксаганский райсуд

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