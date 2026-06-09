Военного из Сумщины будут судить за продажу оружия, которое он нашел на позициях врага

ГБР разоблачило военного, продававшего трофейное оружие из Курской области.

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего из Сумской области, которого обвиняют в незаконной продаже оружия и боеприпасов. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщили в ГБР, во время выполнения боевых задач на территории Курской области РФ в 2025 году военный обнаружил на оставленных позициях российских войск две штурмовые винтовки иностранного производства, 152 патрона, четыре гранаты с запалами и гранатомет.

По данным следствия, вместо передачи найденного оружия в установленном порядке военнослужащий перевез его к месту дислокации своего подразделения и начал искать покупателей.

Впоследствии в городе Кролевец он продал одну штурмовую винтовку за 2 тысячи долларов США. После этого мужчина договорился с тем же покупателем о продаже остального оружия и боеприпасов.

Сотрудники ГБР задержали военного при получении денег во время финальной сделки. У мужчины изъяли деньги, оружие и боеприпасы.

Военнослужащему инкриминируют незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

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